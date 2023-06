Video: una familia denunció que los allanaron por error

Dos niños de cuatro y siete años vivieron una verdadera pesadilla cuando en la tarde del miércoles estaban en su casa de República de la Sexta, Rosario, mirando una película junto a la niñera. De un momento al otro, empezaron a escuchar ruidos y golpes en la puerta y en pocos segundos se escondieron debajo de la mesa mientras ingresaba un equipo policial para allanar el domicilio. Pero fue todo una gran confusión, los agentes habían errado de portón.La escena, en tanto, quedó registrada por una cámara que los padres habían colocado en el comedor. En la filmación se ve cómo la niñera desesperada intenta abrir la puerta mientras los niños miran sin saber qué hacer. En un momento, los agentes logran romper la cerradura e ingresan con armas en mano –como ocurre en todos los allanamientos– mientras los niños se esconden y la mujer se arrodilla sin entender nada.“Estaba en mi trabajo y cerca de las 17.20 me llamó la niñera para decirme que estaban allanando mi casa. Llegué y me encontré con los policías a los que les pregunté qué pasaba y empezaron a prepotearme. Cuando entré, subí y veo a otros dos policías con testigos revolviendo mi casa”, detalló 2 Omar, el padre de los niños.Una vez que los agentes confirmaron que se trataba de un error, el hombre pudo ver los papeles del allanamiento y notó que se trataba de una confusión de domicilio: la dirección exacta que figuraba era la de la casa de al lado.“Veo que están buscando a otra persona. Pero irrumpieron en mi casa con la dirección equivocada”, destacó.Cabe destacar que las características del domicilio allanado y el que tenían que allanar son muy similares y están uno al lado del otro. Pero, según contó el damnificado, una vez que detectaron el error solo le informaron a la persona que supuestamente estaban buscando, que no podía salir de su domicilio, pero no ingresaron.