Dictaron prisión preventiva para ladrón con antecedentes que asaltó a remisero

Policiales Arrestaron a un sujeto que le había robado a un remisero

Dictaron prisión preventiva por 90 días para el ladrón que -junto a una mujer- asaltó a un remisero el pasado fin de semana en la zona del Barrio ex Circuito Mena de Concepción del Uruguay. Se trata de Jesús Aníbal Aguilar de 33 años de edad, oriundo de la ciudad de Concordia, quien en la audiencia del miércoles fue representado por el defensor oficial, Sebastián Arrechea. La instancia judicial fue en el Juzgado se Garantías, ante el juez Gustavo Díaz; en tanto que la causa está en manos de la fiscal Lucia Bourlot.El hecho tuvo lugar aproximadamente las 05:00 horas del pasado domingo, cuando este individuo, junto a una mujer no identificada y que está siendo buscada, robaron a un remisero de la empresa Servimas.Según se confirmara, personal policial de Comisaría Primera, que estaba de recorrida, observó extraños movimientos en camino vecinal de tierra hacia el Barrio Ex Circuito Mena, cuando un individuo salía corriendo de un automóvil con cartel de remis y escapando en dirección norte. El sospechoso fue perseguido por los uniformados y capturado al tropezar.Los agentes entrevistaron al chofer del remis, de unos 67 años, quien explicó que levantó a una pareja en la zona de la terminal de Ómnibus y, al subir, el hombre se sentó detrás de él y la mujer del lado derecho del auto, solicitándole que los lleve hasta el “Ex circuito Mena”.Al llegar a la zona solicitada, la mujer le pidió que parara, instante que fue ahorcado desde atrás por el ladrón que le exigía el celular, mientras su cómplice le sacó la llave de contacto del automóvil Fiat Uno y le exigió el dinero. La víctima le entregó su billetera, donde tenía unos 3000 pesos, y además, los ladrones le sacaron su campera tipo inflable. Mientras el individuo continuaba apretándole el cuello con un objeto y exigiéndole el celular, la mujer revisaba la guantera e intentaba sacar el estereo, llevándose finalmente el portatermo con los elementos.Fue ahí que la mujer escapó llevando también su Handy; en tanto que el ladrón seguía insistiendo por el celular y, al ver a la Policía, se dio a la fuga.Tras lo ocurrido, la fiscal Bourlot dio intervención a la División Criminalística, se realizó búsqueda de rastros, secuestrándose elementos, entre ellos una púa metálica.Este miércoles, ante el juez de Garantías, Dr. Gustavo Ariel Díaz, se presentó la fiscal Bourlot, a fin de solicitar la prisión preventiva del imputado,Jesús Aníbal Aguilar, quien tiene varios antecedentes penales, ya que tiene tres condenas.La primera de ellas en el año 2011 en la ciudad de Concordia por el plazo 5 años y 10 meses; la segunda condena en el año 2019 por el término 2 años de cumplimiento efectivo y la tercera condena en el año 2021 por el plazo de 8 meses de cumplimiento efectivo; todas ellas por delitos contra la propiedad, siendo los dos últimos hechos cometidos en Concepción del Uruguay.Por esta razón la fiscal solicitó la medida por el plazo de 90 días contra Aguiar, acusado en esta oportunidad de “Robo agravado por el uso de arma impropia” en calidad de coautor, y una mujer aún no identificada.A su turno, Defensa Oficial no se opuso a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, por lo que el juez interviniente dispuso la prisión preventiva.