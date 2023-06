Robaron moto a docente sostén de familia: la usa para trabajar en dos escuelas

Una mujer fue víctima de la sustracción de su medio de movilidad en Oro Verde. “Alrededor de las 14 mi hija, que es docente y vive con sus dos hijas, llegó de trabajar, dejó la moto en el garaje, subió a ver las nenas, a darles la comida. Cuando bajó a ponerle el candado” el vehículo ya no estaba, contó Fanny a Elonce. Y continuó: “Corrió hasta la Comisaría, hizo la denuncia, pero no ha tenido una respuesta favorable”. Además, precisó que ocurrió “en Avenida Los Chañares, enseguida después de la curva, llegando a la localidad”.



Puso de relieve que “a la moto la compró ahorrando porque necesita movilizarse dado que trabaja en dos escuelas. La terminó de pagar el mes pasado. Hay testigos que vieron que un muchacho salía llevándose el rodado. Uno piensa que la venía observando que dejaba ahí la moto. La tenía hace unos cinco meses”, expresó.



Asimismo, hizo notar que “en la Policía hay que hacer muchos trámites. Creo que, con los datos, si se actúa en el momento se pueden recuperar estas cosas, pero no fue el caso”.



Comentó durante el programa El Despertador que desde la Fuerza de Seguridad le dijeron que “en teoría hoy iban a hacer un allanamiento”, por lo que apeló a la “solidaridad de la gente” para que aporte cualquier dato al teléfono 3435059268.