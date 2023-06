Hipótesis judicial revela escalofriantes datos sobre cómo asesinaron a Cecilia

Rastrillajes, hallazgos, declaraciones y el móvil del crimen de Cecilia

Sociedad César Sena le contó a un cura que él sabía que a Cecilia la habían matado

La investigación por la desaparición y posible homicidio de Cecilia Strzyzowski entró en las últimas horas en instancias decisivas. En la Justicia chaqueña ya hay una hipótesis consolidada de lo que ocurrió el 2 de junio en la casa de Emerenciano Sena y Marcela Acuña.Según fuentes con acceso a la causa y de acuerdo a los testimonios y las pruebas recolectadas hasta el momento, la teoría más probable es que. César. Los intentos de defensa de Cecilia serían la explicación de las marcas muy compatibles con arañazos que César tenía en el cuello durante un acto de campaña en el Barrio Obrero de Colonia Elisa que se realizó al día siguiente, el sábado 3 de junio.La muerte por ahorcamiento también. Según esta hipótesis,. En la causa hay varios colaboradores de los Sena imputados.Obregón es una persona de máxima confianza del clan, a tal punto que hacía de chófer de César Sena cuando este iba al colegio secundario (se recibió en diciembre pasado). Está casado con Fabiana González, una empleada de Acuña que también fue detenida como partícipe del homicidio. Fuentes judiciales indican que habría confesado haber ayudado al joven a descartar el cuerpo de Cecilia., explicó la fuente, con acceso a la causa.Cerca del lugar de los rastrillajes del martes, agentes de criminalística y de la Fiscalía de Resistencia habían hallado el domingo una valija con rueditas y ropa que había sido quemada. También encontraron anillos y cadenitas. La evidencia es analizada para ver si pertenece a Cecilia. Una prueba fundamental en este sentido será el reconocimiento de la familia de los elementos, que está previsto para este viernes por la mañana., pero que no lo necesitan para probar el crimen.Los tres fiscales que llevan la investigación, Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez, tuvieron un día agitado. Arrancó antes de las 8 de la mañana y terminó a las 20.30 con una declaración de prensa conjunta.La última persona en prestar declaración fue Ángela Strzyzowski, la hermana de Cecilia. Más temprano estuvo Marcela Acuña, que entró a las 10 de este martes en el Juzgado de Garantías N° 3 con casco y fuerte custodia. Estuvo tres horas en el lugar. Sin aceptar preguntas, relató que, habría dicho, según el relato de fuentes judiciales.La declaración de Acuña ocurrió un día después de que Emerenciano Sena se presentó por primera vez en la causa a hablar sobre el caso. “Yo no fui, no estuve en el lugar”, declaró, según fuentes judiciales. Una de las hipótesis de la Justicia es que el matrimonio intente desligarse del asesinato haciendo responsable a su hijo. Ni Acuña ni Emerenciano Sena podrían ser perseguidos por encubrimiento. El Código Penal exceptúa específicamente del castigo a cónyuges y parientes cercanos del autor del hecho que hubieran ayudado a ocultar el delito de su familiar.Cecilia entró a la casa de los Sena en la mañana del viernes 2, tal como captó una cámara de seguridad, y nunca más se la vio. Siete días después, un allanamiento en el lugar derivó en la detención del clan Sena.