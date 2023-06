Dirigente barrial asesinado: familiares y amigos pidieron justicia

Ariel Domínguez, de 48 años, fue víctima de un trágico asesinato el pasado 19 de marzo en el barrio Humito de la capital entrerriana. El fallecido era reconocido como dirigente barrial y desempeñaba el cargo de coordinador general en la Municipalidad.Después de transcurrir tres meses desde aquel fatídico suceso, los familiares de Ariel Domínguez se congregaron en la explanada del poder judicial con un objetivo de pedir justicia. En este sentido, Mara, hija de Domínguez, compartió su desconcierto y dolor con respecto a uno de los detenidos por el asesinato de su padre: "Es una persona que vivía en el barrio y no sabemos cuánto tiempo llevaba allí. Mi familia nació en el barrio y personalmente no lo conozco, tampoco sé cuál fue el motivo que él tuvo para ensañarse tanto con mi papá".Por su parte, Marisa, hermana de Domínguez, relató una serie de eventos previos a la tragedia: "Mi hermano estaba alquilando una casa a una persona en situación de calle, a quien le robaron. Mi hermano hizo la denuncia correspondiente y, esa misma noche, expulsaron a esa persona y prendieron fuego a la casa". Marisa continuó explicando: "Cuando nos avisaron del incendio en la casa, fuimos a verificar lo ocurrido. En ese intervalo de tiempo, alguien pasó por la casa de mi madre y disparó tiros".“Al día siguiente, alguien alertó a mi hermano de que alguien había ingresado a la casa. Al llegar a su domicilio, comenzaron a dispararle". Marisa sospecha que todo fue una emboscada, afirmando:expresó la mujer a Elonce.Con firmeza, Marisa expresó su pedido de justicia: "Pedimos que la muerte de él no quede impune y que los cuatro asesinos de mi hermano reciban una condena firme".La movilización de este miércoles se debió a la noticia de que uno de los cuatro detenidos, conocido como "El tarta", había obtenido arresto domiciliario sin que los familiares tuvieran conocimiento.Un amigo de Ariel Domínguez enfatizó: "