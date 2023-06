Declaró la suegra de Cecilia Strzyzowski y dijo que es “inocente”

Pasadas las 10 de este miércoles Acuña llegó a la fiscalía ubicada en la Avenida 9 de Julio de la ciudad de Resistencia para brindar su indagatoria.



Acuña arribó a la sede judicial en medio de un gran operativo policial y en el lugar se escucharon varios gritos de "asesina".



La mujer que está acusada por el delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autora", llegó a la fiscalía luego de pedir declarar ante el equipo de fiscales.



Tanto ella como su marido Emerenciano Sena, tienen el asesoramiento del letrado Juan Carlos Saife.



De los detenidos en la causa ya declararon Gustavo Melgarejo, Griselda Reynoso, Gustavo Obregón, Fabiana González y Emerenciano Sena.



Los cuatro primeros brindaron datos que aportaron a la investigación, mientras que Sena no brindó ningún dato de interés para la causa.



Para los investigadores, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, César Sena, González y Obregón, tuvieron un rol directo en la desaparición de la joven de 28 años: sospechan que todos ellos estuvieron en la casa de la familia Sena en donde habría ocurrido el ataque vinculado a una discusión por dinero.



Pero para la querella, el móvil del homicidio no fue económico, sino tenían el interés en "sacar a Cecilia del medio" porque Acuña les prohibía convivir y César, estaba bajo la influencia de su madre.



Tras declarar ante los fiscales del caso, Acuña fue retirada en un móvil policial en medio de un caos de gente que se precipitó sobre el patrullero y comenzó a gritar nuevamente "asesina" y "prisión perpetua".



El abogado de Acuña dijo ante la prensa que fue su clienta quien tomó la decisión de declarar: "Yo no le aconsejé declarar. Ella pidió hacerlo espontáneamente" y que la mujer continúa en huelga de hambre.



Este martes, Emerenciano Sena, había declarado ante los fiscales de la causa y su estrategia consistió en ubicarse lejos de la escena de los hechos.