Cuatro heridos fue el saldo tras choque sobre ruta 12, a la altura de Cerrito

Se produjo este martes por la tarde un choque entre un auto Ford Fiesta y una camioneta Toyota Hilux en la ruta 12, en el departamento Paraná, a la altura de Colonia Rivadavia, cerca de Cerrito. Tres mujeres y un hombre fueron trasladados al hospital de esa ciudad, aunque en principio las heridas que sufrieron no habrían sido de gravedad.Según indicaron desde la comisaría de Cerrito, cuyo personal intervino en el accidente, el hecho se produjo cuando la camioneta se subía a la ruta desde un camino vecinal a la altura del paraje Colonia Rivadavia, entre Cerrito y El Palenque. El auto, procedente desde la ciudad de Paraná y con sentido hacia el norte, chocó de atrás a la Hilux.Debido al choque resultaron con golpes tres mujeres que se trasladaban en el auto: una de 42 años, su madre de 80 y su tía de 72. El hijo de la conductora, de 16 años, terminó sin heridas.Las tres mujeres fueron trasladadas al hospital de Cerrito, junto con el conductor de la camioneta. En la tarde de este martes les practicaban estudios y les realizaban placas a las tres mujeres y al hombre, oriundo de Cerrito. En principio, no habrían sufrido lesiones graves y no habían requerido la derivación hacia otro hospital de mayor complejidad.El accidente se produjo a las 16.50 de este martes y el tránsito fue interrumpido parcialmente durante alrededor de una hora, pero luego fue liberado. En tanto, se continuaban algunas pericias en los vehículos, que habían quedado ambos al costado de la ruta.