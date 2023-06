Robaron unos 25 metros de alambrado en la cancha de sóftbol de Patronato

La cancha de sóftbol del Club Atlético Patronato, en las instalaciones del predio ubicado en calle Raúl Solanas, sufrió el robo de unos 25 metros de alambrado.Kevin Bolzán, presidente de la Subcomisión de softbol de la entidad, dijo a: “Lamentablemente otra vez somos noticia por un robo, esta vez en el perímetro de la cancha y que nos inhabilita para poder continuar jugando”.El robo se viene registrando tipo hormiga. “Hace varios días notamos que faltaban tres paños de alambre, al otro día nos faltaron más y así. Nos van robando tres paños por noche, deben ser 25 metros”, estimó.“Lo cortan con una tenaza y se llevan el pedazo, seguramente para cercar algo o venderlo”, acotó.Bolzán mencionó que “a la noche esta parte queda muy oscura, nosotros iluminamos la parte de los baños y donde está la cantina y está bien protegido, pero esta zona no y como está en el monte, la policía nos dice que cuando hacen los recorridos, desde la calle hacia esta parte no se ve nada”.Asimismo, expresó que hablaron con los vecinos y les pidieron “que por favor nos ayuden”. La denuncia por el robo se radicó en la Comisaría 14.“Para nosotros es muy costoso, si bien son paños de alambre, somos una subcomisión chica y la cantidad de metros que se necesitan es muy caro. Vamos a tener que buscar una alternativa o ver cómo lo protegemos en caso de reponerlo, mencionó el dirigente y lamentó que por el robo “inhabilitan a todas las categorías a poder jugar, si se pueden hacer los entrenamientos, pero partidos oficiales no se van a poder jugar hasta que se arregle todo”.