El fiscal reveló qué día y en qué lugar habrían asesinado a Cecilia Strzyzowski

El fiscal Jorge Gómez, que investiga la desaparición de Cecilia Strzyzowski, sostuvo hoy que los elementos recolectados hasta el momento en torno al caso señalan que"La conclusión es que a Cecilia le dieron muerte ese 2 de junio en esa casa", indicó el instructor, quien apuntó que hasta el momento se tiene al hijo del matrimonio y esposo de la joven, César Sena, como autor del femicidio y a sus padres como partícipes necesarios., expresó Gómez.En diálogo con el canal TN, indicó que las evidencias señalan que Cecilia entró a la casa de los Sena poco después de las 9 de la mañana del 2 de junio "y no salió por sus propios medios".Por otro lado, señaló queEl fiscal, además, subrayó que la investigación concluye que, al señalarle que junto a su esposo se iban a radicar en Ushuaia. "Nada de esto era real. Sin duda le habían mentido a Cecilia", concluyó.Gómez explicó que en la fiscalía tienen hasta el próximo 27 de junio para dictar una resolución sobre las imputaciones, que serían con prisión preventiva.Este domingo, los investigadores del femicidio de Cecilia revelaron que uno de los anillos encontrados entre los objetos incinerados en el barrio Emerenciano sería el de compromiso de la joven y, para los investigadores, la alhaja tiene una descripción similar al que la joven subió en septiembre del año pasado a su Instagram cuando anunció que se casaba con César Sena.Entre los elementos encontrados también había ropa, un par de aros y más anillos. La familia de Cecilia sostiene que los objetos son de la joven.Aunque por el momento no hay confirmación oficial, los investigadores esperan los resultados oficiales de las pericias para anunciar si los elementos incinerado encontrados en el barrio Emerenciano pertenecen a la joven de 28 años.Gloria Romero, la mamá de Cecilia, estuvo en la sede de la fiscalía junto a los penalistas Juan Antonio Arregin y Gustavo Briend, adonde los convocaron para informarles sobre los avances de la causa, sobre todo de la valija y la ropa quemada que fue encontrada este domingo en el barrio Emerenciano."La Justicia nos citó a una reunión sobre lo encontrado el domingo y hubo una discusión entre la querella y la fiscalía por la falta de comunicación", detalló Arregin, quien informó que los objetos están custodiados y ya empezaron a ser analizados: "Pedimos una audiencia pública donde estén los abogados defensores para que se exhiban los elementos y se reconozcan porque sabemos que ellos lo van a impedir"."La Justicia no nos mostró nada, solo nos contó lo secuestrado", señaló Arregin. "Reclamamos la ausencia de una comunicación exacta y fehaciente", advirtió Arregin, quien sostuvo que "la estrategia de la defensa va a ser anular el proceso y no buscar la verdad". "Nos dijeron 'están estos elementos', pero no los mostraron. Les echaron la culpa a ustedes (por la prensa) que estuvieron fisgoneando los allanamientos, pero dijeron que van a garantizar la legalidad de la investigación", indicó el abogado.Por su parte, Gloria ratificó la movilización se hará este lunes a las 16.30 la "marcha rosa" en Resistencia para seguir pidiendo justicia.La mujer contó que su hija usaba "una alianza y un cintillo que era de casamiento que no se sacaba ni para bañarse", mientras que dijo que la movilización es para "despedir a su hija" ya que "no hay esperanzas de encontrarla con vida".Este lunes se esperaba que César Sena, principal acusado, sea trasladado a la Comisaría Charadai, ubicada a 99 kilómetros de Resistencia, porque mantiene "demasiada charla" con su papá a pesar de estar en celdas separadas."Lo van a trasladar por cuestiones de estrategia, para garantizar que pueda estar a resguardo, nosotros coincidimos, pero hacemos plenamente responsable al Gobierno de la Provincia, a la Policía del Chaco y al Poder Judicial, ya que (Emerenciano Sena) tiene que quedarse detenido y ser sometido a juicio", expresó Arregin.