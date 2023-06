Peritarán presuntas pertenencias de Cecilia: "Pueden ser de ella", dijo familiar

Los restos quemados de una valija y de ropa, además de dos anillos, que fueron hallados en el barrio Emerenciano de la capital chaqueña, serán peritados por médicos forenses y luego exhibidos a la familia de Cecilia Strzyzowski, con el fin de establecer si pertenecen a la joven desaparecida desde el 1 de junio en Resistencia, hecho por el cual su pareja, sus exsuegros y otras cuatro personas están detenidas.En tanto, Gloria Romero, madre de la joven, dijo esta tarde, al encabezar una multitudinaria marcha en la plaza 25 de Mayo de la capital de Chaco, que ella quiere "justicia", pero "no venganza", y pidió terminar con la "impunidad" de aquellos que tienen un "poder desmedido" en referencia a los integrantes de la familia Sena presos por el caso.Por su parte, Mercedes, la tía abuela de Cecilia, dijo que ella observó los objetos encontrados que serán sometidos a peritajes y que cree que la valija es la que ella le prestó a su sobrina nieta para viajar supuestamente a Ushuaia junto a su pareja César Sena (19).Mientras, este acusado designó al abogado Ricardo Osuna como su nuevo defensor, al tiempo que se dispuso su traslado de la seccional 3ra. de Resistencia a la comisaría 6ta. de la misma ciudad, luego de que se desistiera de llevarlo a una dependencia de La Verde, unos 60 kilómetros al noroeste de la capital chaqueña, donde los vecinos se manifestaron en las calles para oponerse a su alojamiento allí.Fuentes judiciales informaron a Télam que el Equipo Fiscal Especial (EFE) dispuso que los restos de una valija, prendas de vestir (posiblemente una campera o buzo de color rosa), unos anillos y una llave, entre otros elementos, sean sometidos a pericias en la sede del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF), ubicada en ruta nacional 11, kilómetro 1008 de la ciudad de Resistencia.Así lo decidieron los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velásquez.Juan Arregin y Sergio Briend, que representan como querellantes a la madre de Cecilia, mantuvieron hoy una reunión con el equipo de fiscales, quienes les informaron sobre los elementos secuestrados en un rastrillaje realizado ayer en un predio del barrio Emerenciano, de Resistencia."Los elementos secuestrados han sido custodiados a disposición del IMCiF y pedimos que se establezca una audiencia pública en la que participen los abogados defensores para que se puedan exhibir los elementos y reconocerlos o no por parte de Gloria. Necesitamos que este proceso sea con la mayor claridad y legalidad posible porque sabemos que la estrategia de la defensa va a ser anular el proceso y no buscar la verdad", expresó el letrado.Al respecto, voceros judiciales aseguraron a Télam que podría llegar a ser convocado un cerrajero del Banco Nación para que confirme si la llave hallada pudo haber sido modificada intencionalmente.Caso contrario, puede evaluarse la posibilidad de que sea probada en alguna puerta utilizada usualmente por Cecilia."Mi hija tenía una alianza y un cintillo que era del casamiento que nunca se lo sacaba, ni para bañarse", afirmó Romero respecto a otras de las pruebas que podrían ser reconocidas.Según una fuente con acceso al expediente, el reconocimiento de los elementos encontrados podría darse entre jueves y viernes de esta semana.El hallazgo ocurrió ayer antes del mediodía tras un aviso al 911 por la presencia de restos quemados en el barrio Emerenciano, construido por el movimiento de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos detenidos junto a su hijo, César Sena, y otras cuatro personas por la desaparición de Cecilia.El operativo fue desplegado durante unas cinco horas en un campo de unas dos hectáreas ubicado a la altura de la avenida San Martín al 3700.Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que entre los pastizales había una valija, prendas de vestir y una llave, entre otras cosas quemadas, por lo que se perimetró la zona para su secuestro.A su vez, los investigadores sospechan que cinco de los siete imputados tuvieron un rol directo en la consumación del probable asesinato, mientras que los otros dos acusados habrían participado en la desaparición del cuerpo.Para los fiscales, Sena padre y Acuña, quien continúa en huelga de hambre porque le denegaron la prisión domiciliaria; su hijo César; Fabiana González -asistente del matrimonio-; y su pareja, Gustavo Obregón; tuvieron un rol directo en la desaparición de Cecilia, ya que para ellos todos estuvieron en la casa de Santa María de Oro 1460, donde sospechan que ocurrió un ataque.Mientras que Gustavo Melgarejo, casero del campo de la familia Sena, y su pareja Griselda Reinoso, sospechan que su participación fue para eventualmente deshacerse del cuerpo.En ese marco, toma mayor importancia el hallazgo de una valija que pudo haber armado Cecilia para un supuesto viaje a Ushuaia, junto a César Sena, ya que los pesquisas creen que fue un engaño de la familia para cometer el crimen.