Auto importado fue vandalizado en Paraná: investigan qué pasó y buscan a autores

Un costoso auto importado terminó con diferentes daños, luego que personas desconocidas, arremetieran contra el vehículo que estaba estacionado en el playón del Barrio CGT, ubicado en la zona de calle Casiano Calderón al 1.800, en la capital entrerriana.Personal policial llegó este domingo por la tarde hasta el lugar, luego que se denunciara que algunas personas habían dañado el auto, un Hyundai Veloster.(Foto: Radio La Voz)Al dialogar con la denunciante, expresó a los funcionarios policiales que un vecino le había avisado, que personas desconocidas habían dañado el vehículo y lo encontró con los vidrios rotos.Al ser consultada por las supuestas razones de los daños registrados en el auto, la mujer estimó que podría tratarse de los problemas familiares aunque no dio precisiones sobre lo ocurrido, ya que no vio a los vándalos.La mujer aludió que tendría sospechas sobre la pobrable autoría de los daños, basada en supuestos conflictos de vieja data con personas domiciliadas cerca del lugar, pero no sabría con certeza qué habría ocurrido. Fuente: Radio La Voz