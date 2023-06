Camionero que causó accidente no tiene seguro, pero prometió reparar los daños

Reclaman medidas de seguridad vial

sobre una calle pública del barrio Procrear de Paraná.dialogó con la dueña de uno de los vehículos siniestrados, quien confirmó que el camionero “no tiene seguro”, pero prometió responsabilizarse por los daños ocasionados.porque es el único vehículo que tengo y al despertarme con esta noticia,porque no me lo esperaba”, contó una de las damnificadas a. En la oportunidad, Adriana confirmó queEn relación a las circunstancias del siniestro, la vecina mencionó que. Y agregó: “Me enteré por el estruendo que sentí; mis gatos estaban en el balcón y salieron corriendo porque”.La mujer confió aquea una constructora que desarrolla una obra sobre calle Kentenich, pero la firma no se responsabilizará por los daños a los vehículos siniestrados., comunicó la damnificada al aclarar que, ella, afortunadamente, tiene seguro contra todo riesgo, pero los otros autos no. “Nos arruinó la mañana (por el camionero) porque despertarnos con un accidente fue terrible”, mencionó al coincidir su pesar con la otra damnificada por los daños.En la ocasión, Jonatán, responsable de la comisión vecinal de barrio Procrear de Paraná, completó: “Fue muy triste por los vecinos porque uno estaba tranquilo, descansando en un día feriado, y que ocurra este accidente es una verdadera pena”. “Somos una comunidad y ni bien supimos lo que pasó, nos solidarizamos con los damnificados”, contó.“No hay palabras porque es muy doloroso por todo el esfuerzo y el sacrificio que conlleva se ve arruinado en un segundo”, lamentó.En la oportunidad, el vecinalista sumó un reclamo pora las autoridades municipales. “Denunciamos queporque se escuchan los ruidos de autos y motos. Y al municipio ya solicitamos la colocación deque esta por ejemplo es una calle sin salida”, comunicó al denunciar: “Calle Espejo es relativamente nueva y por el tránsito pesado ya está llena de baches; lo mismo ocurre con avenida Ejército que se inauguró hace poco”. (Elonce)