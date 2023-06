“Tengo miedo”, le había confesado Cecilia a testigo de identidad reservada

El viaje que no fue

“Mi suegra me odia"

“Estoy muy triste.. Y necesito decirle a al alguien pero no sé con quién hablarlo tampoco”, escribiópasado a uno de sus contactos de WhatsApp. Del otro lado de la pantalla, Z. -será llamado así para- le pregunta: “¿Qué pasó?”.“Se arruinó todo y ahora no sé qué hacer. Siento que desperdicié casi dos años de mi vida. Que todo daba vueltas alrededor de él. No me di cuenta de que dependo tanto de él, hasta hoy. Si él se va, me quedo sin nada.No solo mi vida emocional. El amor que le tengo, los sueños que teníamos juntos. Pero si me quedo, si se queda, puede volver a pasar lo de hoy. Y tengo miedo de que vuelva a pasar”, decía Cecilia en referencia a unpor parte de su pareja,-hijo del líder piquetero- quien es el principal sospechoso de su femicidio.conmigo y”.El intercambio de mensajes, una semana después de que Cecilia fuera vista por última vez. Los chats forman parte del expediente que investiga el femicidio de la joven y a cuyos contenidos accedió. Te juro que no sé qué hacer. Ahora, él pidió turno para ir al psiquiatra porque bien no está. Pero yo no sé, siento que se me viene el mundo encima. Y no puedo hablar con nadie más.”, insistió.Z. intentó contenerla: “Vos sabés que en lo que te pueda ayudar te voy a ayudar. Pero en algún momento vas a tener que hablar con tu familia también. Si se complica más”. Cecilia siguió: “Sí lo sé. Y si muestra algún indicio violento otra vez voy a terminar todo. Ya pasó el límite., entre las 9 y las 9.30, la joven ingresó con César Sena a la casa de sus suegros, ubicada en la calle Santa María de Oro. Los registros fílmicos de las cámaras de seguridad la muestran entrando al lugar.Según el relato de la familia de Cecilia, y que coincide con lo que la joven le contó a Z., el 2 de junio, ella y César iban a viajar a Ushuaia con la promesa de un puesto de trabajo y de quedarse a vivir allí. A Cecilia la idea la entusiasmaba:“Hola. ¿Cómo va? Yo estoy muy ansiosa., le contó a Z. el 1 de junio a las 18.46. Y agregó: “Yo me voy al culo del mundo y todavía no sé si es suficiente ropa”. Al la conversación le sumó una imagen de su valija. En la foto se ve un equipaje color azul oscuro, con ruedas y varias mudas de ropa en su interior.“¿Cuántos días te vas?”, preguntó Z. “No sé, capaz para siempre. Vamos a ver un contrato laboral”, contestó ella. “(Viajamos) mañana a primera hora. Vamos a Buenos Aires y el domingo salimos para Ushuaia”, siguió, para luego bromear acerca de las mudas de ropa que se llevaba. “Como para hacer diez conjuntos”, dijo.se debe a dos cuestiones. La primera tiene que ver con que. En cambio, para César Sena no. Así lo declaró en su testimonial:Luego llegué a la conclusión de que a Ushuaia, como lo habíamos hablado antes”.Un informe verbal del Aeropuerto de Chaco, que fue sumado al expediente, reveló queLa segunda clave de este ida y vuelta tiene que ver con el chat que recibió Z.después de haberle deseado un “Buen viaje” a Cecilia., decía el mensaje que salió desde el teléfono de la joven. Es probable que no lo haya escrito ella:La relación de Cecilia y César comenzó a través de una aplicación de citas en junio de 2021 y prosperó. El 24 de diciembre de ese años se pusieron de novios y, el 16 de septiembre de 2022, se casaron por civil. Cuatro días después sin embargo, Marcela Acuña —acusada de ser coautora del crimen junto a su marido, Emerenciano Sena— los hizo presentar de forma conjunta la. La sentencia la firmaron 96 días más tarde: el 21 de diciembre de 2022.En sus charlas con Z. Cecilia manifestó angustia en referencia a este tema y dijo que al obligarla a firmar el divorcio (N.d.R.: a cambio de una compensación económica, una vivienda, un comercio y un puesto de trabajo) la madre de César “le puso un precio a su amor”.César no sabe qué hacer y yo me estoy cansando de estar en el medio”, escribió Cecilia, el 6 de octubre de 2022, menos de un mes después del casamiento que no pudo ser.La conversación entre la joven y Z. continuó de medianoche, ya entrado el 7 de octubre:y no sabe ni la mitad de las mentiras que yo aguanté. Así que mañana voy a hablar con ella decirle todo lo que es su hijito de a - z.Es más, no le perdono a esta que vendiera nuestro divorcio.escribió.En su testimonial, Marcela Acuña se refirió a Cecilia como “esa muchacha” y aseguró no tener un vínculo con ella. “Simplemente ella no me hablaba a mí, era un ‘hola’ y ‘chau’”, dijo la madre de César.Este sábado se cumplen 11 días desde que empezó la investigación para la fiscalía, la principal hipótesis es que la joven desaparecida desde el 1° de junio. Esa situación “se le fue de las manos” a la ex candidata a intendenta Marcela Acuña, comentó el fiscal Jorge Cáceres Olivera.