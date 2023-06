Hospitalizan a conductor que chocó una columna y cayó en zanjón en la ex Ruta 4

Policiales Una mujer fue hospitalizada tras choque entre dos motos en esquina de Paraná

Policiales Recuperaron elementos robados en el jardín de la escuela Terán de Paraná

Policiales Policía recibió un disparo en el rostro durante un allanamiento por robo

Un grave accidente se produjo este mediodía en el acceso por Ruta Nacional 14 a la ciudad de Concordia. Un vehículo Chevrolet Tracker, conducido por un hombre joven, se salió de la cinta asfáltica cuando transitaba por la avenida presidente Illia (Ex Ruta 4), a la altura del kilómetro 9, más precisamente, en la zona de Colonia Roca.El rodado se dirigía en sentido a hacia la Ruta 14 (saliendo de Concordia), y tras despistarse por causas que se deberán establecer, chocó y derribó una columna de iluminación. Luego del impacto, el auto siguió su recorrido, dio un tumbo y cayó a una profunda zanja, ubicada en la banquina de la ex Ruta 4.“El hombre joven había quedado atrapado en el vehículo y tras ser liberado, fue trasladado en ambulancia al hospital Masvernat, donde fue atendido y se supo que su vida no correría peligro”, indicó Medina a Elonce y agregó que “la policía trataba de establecer cómo se produjo el accidente”, remarcó.Asimismo, destacó que “por suerte, funcionaron todas las medidas de seguridad y eso ayudó a que el conductor no sufriera lesiones de gravedad”, consideró.