Hospitalizaron a joven trabajador que cayó desde más de tres metros de altura

Poco antes del mediodía de este miércoles, un joven ingresó a la guardia de un efector de salud privado de la ciudad de Crespo, procedente de la localidad de Aldea María Luisa.

El obrero se hallaba trabajando en un establecimiento ubicado a la vera de Ruta 12, en el armado de una estructura de malla sima para silos, cuando perdió el equilibrio y cayó, desde más de tres metros de altura. Tras los primeros auxilios, los propietarios del lugar convocaron al servicio de emergencias, quienes le brindaron asistencia médica.



Afortunadamente, el joven de 22 años, oriundo de Tezanos Pintos, no se precipitó en forma directa al piso, sino que las mallas simas con que realizaba su tarea, amortiguaron la caída, publicó FM Estación Plus Crespo.

Igualmente, los médicos ordenaron exámenes complejos, dado que aducía dolencias en la cabeza, donde sufrió el golpe más grave. Por consiguiente, no se descartaba un eventual traslado hacia Libertador San Martín.