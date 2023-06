Desaparición de Cecilia: boda no consentida y femicidio planeado, las claves

Secuestro de prendas

El Equipo Fiscal Especial (EFE) que investiga el presunto femicidio de la joven desaparecida Cecilia Strzyzowski formuló las siguientes imputaciones por el caso:

La investigación en Chaco por la desaparición de Cecilia Strzyzowski tiene como principal hipótesis la deEse sería el desencadenante que provocó este hecho, mientras buscan dar con la mujer que está ausente desde el pasado 1 de junio., situación que generó que la familia Sena, con el jefe familiar, Emerenciano, a la cabeza, no tenga buena relación con la víctima.El matrimonio Sena, el hijo y otros cinco colaboradores están detenidos por el caso, pero no se descarta que haya más apresados en las próximas horas.Gustavo Melgarejo, casero del campo en cuestión, fue el único que declaró, ya que el resto se negó a hacerlo.El testimonio de este hombre fue tomado en partes, ya que él dijo que la vio el domingo 4 de junio arriba de uno de los dos automóviles que llevaron César Sena y otros colaboradores a. Esto motivó rastrillajes en el Campo de Puerto Tirol.Además, las antenas arrojaron como dato que la última ubicación de Strzyzowski fue el mismo viernes 2 de junio en la zona de la chanchería, por lo que "no es posible que ese domingo la haya visto con vida".En tanto, los resultados de los huesos y las manchas hemáticas hallados en el campo de los Sena se espera que estén recién la semana que viene.Un campo y una vivienda perteneciente a la familia de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña y otra casa vinculada a otro de los detenidos por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski fueron allanadas y se secuestraron prendas de vestir, que ahora serán analizadas por peritos en busca de rastros de la joven desaparecida hace 13 días.En tanto, anochede la que participaron familiares, amigos y vecinos de la joven de 28 años desaparecida, en la que reclamaron "justicia" y prisión perpetua para las siete personas detenidas en el hecho.Fuentes judiciales aseguraron que los allanamientos fueron solicitados por el Equipo Fiscal Especial (EFE) conformado para investigar el caso, en base a la declaración indagatoria ofrecida ayer por el detenido Gustavo Melgarejo, casero del campo perteneciente a la familia Sena.En un comunicado difundido por el Poder Judicial de Chaco, Melgarejo fue "el único de los siete detenidos que declaró, (ya que) los restantes hicieron uso del derecho de abstenerse ante el Equipo Fiscal Especial integrado por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez".El primero de los procedimientos se llevó a cabo en la zona rural de Puerto Tirol en una zona conocida como “Granjita Abuela Ema”, a aproximadamente cinco kilómetros y medio de la ruta nacional 16, perteneciente al matrimonio de Emerenciano Sena, el líder piquetero y exprecandidato a diputado provincial; su esposa, Marcela Acuña, candidata a intendente; y su hijo César Sena, esposo de Strzyzowski.Según las fuentes, allí la comitiva se dividió en tres grupos y rastrilló el predio durante más de tres horas junto con dos perras especialmente entrenadas para rastrear restos humanos y se utilizó una retroexcavadora en zonas donde se apreciaba que hubo movimiento de suelo, aunque el resultado fue negativo.Los voceros añadieron que ese campo había sido usurpado y meses atrás sus ocupantes fueron desalojados.Luego, según las fuentes, el fiscal Jorge Cáceres Olivera supervisó pasadas las 17 un allanamiento en otra vivienda del matrimonio Sena en el barrio Villa Itatí de Resistencia, donde la Policía secuestró prendas de vestir de interés para la causa.Tras ello, el EFE dispuso un tercer operativo de urgencia en el departamento que alquilaba Gustavo Obregón (otro de los detenidos por el caso) y secuestraron la ropa con la que habría llegado el viernes 2 de junio al domicilio de Emerenciano Sena, último lugar en el que fue vista con vida Cecilia.Por el caso, se encuentran detenidos Sena y su esposa Acuña, su hijo César, Melgarejo y su esposa Graciela Reynoso, Fabiana González (asistente personal del matrimonio Sena), y su pareja Obregón."Se siguen muchas hipótesis, la causa está en plena investigación. No podemos descartar ni de afirmar nada.", afirmó un investigador, quien aclaró que, de todas formas, los detenidos quedaron imputados ayer del femicidio de la joven de 28 años desaparecida hace 13 días.En tanto, el Equipo Fiscal aguardaba para las próximas horas los resultados de distintos peritajes a los restos óseos y posibles manchas hemáticas halladas en dos propiedades de la familia Sena.Es que en un primer allanamiento realizado en el establecimiento rural de los Sena que se realizó el domingo pasado se hallaron restos óseos, mientras que en un departamento de la calle Santa María de Oro, en el centro de Resistencia, se tomaron muestras de manchas que se analizarán si son de sangre.Según las fuentes judiciales, César Sena, esposo de la víctima, está acusado de ser coautor del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)".Sus padres, fueron señalados como coautores del "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", mientras que Melgarejo, Reynoso y Obregón fueron indagados como partícipes secundarios del "homicidio agravado" de Cecilia y, finalmente Fabiana González como partícipe necesaria del "homicidio agravado".Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de Chaco, constituida como querellante en la causa, solicitó que se dicte la prisión preventiva a los siete detenidos como sospechosos del hecho, con el objetivo "preservar el desarrollo del proceso de investigación y prevenir su entorpecimiento".A su vez, el EFE tiene 10 hábiles para resolver la situación procesal de cada uno de los imputados, añadieron las fuentes.Cecilia fue vista por última vez el 1 de junio, mide 1,65 metros, tiene cabello castaño oscuro, lacio y tez blanca.La joven le había dicho a su hermana que viajaría junto a Sena a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque había conseguido un trabajo.El contacto finalizó en la madrugada del jueves 2 cuando dejó de responderle algunos mensajes vía WhatsApp.Al momento de su desaparición, vestía un pantalón tipo buzo, color gris claro, un saco tipo campera color gris oscuro, con zapatillas color gris con rosado.- César Sena, esposo de la víctima: homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de co-autor.- Marcela Acuña y Emerenciano Sena, suegros de la víctima: homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de co-autor.- Gustavo Melgarejo, casero del campo de la familia Sena: homicidio agravado en calidad de partícipe secundario.- Griselda Reinoso, pareja del casero: homicidio agravado en calidad de partícipe secundario.- Fabiana González, asistente personal del matrimonio Sena: homicidio agravado en calidad de partícipe necesario.- Gustavo Obregón, pareja de la asistente: homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario.