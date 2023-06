Sujeto con antecedentes va a juicio por crimen en Paraná: insiste con su versión

Ramón José Báez vivía en una precaria vivienda en el barrio El Perejil de la zona sur de la capital provincial. Su día a día era algo extraño para sus vecinos y algunos no lo querían. Era bastante ermitaño y se había asentado sobre un terreno pretendido por otros. En la tarde del sábado 30 de julio del año pasado, se suscitó un conflicto entre este joven de 27 años y quienes lo querían echar del barrio. Báez terminó con una puñalada en una pierna y poco después murió desangrado.Según lo que determinó la autopsia, el fallecimiento se produjo como consecuencia de una herida de arma blanca de ocho centímetros, apenas abajo del glúteo derecho, que le perforó la arteria femoral.Por el hecho fue detenido e imputado Alexis Retamar, un vecino que no niega su participación en el hecho, sino que asegura que no lo quiso matar. Pero además esgrime la versión que su entorno hizo correr el mismo día del homicidio: “Era un degenerado”, aseguró, aunque esto no fue comprobado en la investigación.Báez había llegado hacía poco tiempo y se asentó en una casilla de chapas y cartones, donde aparentemente, otros querían instalarse. Esta hipótesis como móvil, había tomado algo de fuerza en algunas declaraciones, pero lo cierto, es que no está nada claro.El caso investigado por el personal de la División Homicidios está a cargo del fiscal Mariano Budasoff. En las negociaciones para un juicio abreviado, el imputado no aceptó la pena mínima por el homicidio y se arriesgará a una sanción de cárcel mucho más dura tras un debate en un juicio por jurados. Próximamente se hará la audiencia para remitir la causa a la instancia del debate oral, que se haría, posiblemente, el año que viene, publicó, tras haber sido sentenciado por un robo agravado por el uso de arma de fuego.