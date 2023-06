Mujer hallada semienterrada: confirman cómo la asesinaron y detienen a expareja

Una mujer de 30 años que permanecía desaparecida desde el miércoles pasado fue encontrada asesinada con su cuerpo semienterrado en un campo del paraje Caburé-I, en la localidad misionera de Andresito, y por el femicidio fue detenido su exnovio cuando intentaba cruzar a Brasil.En tanto, los primeros resultados forenses revelaron a los investigadores quey cuya detención se produjo alrededor de las 10 de esta mañana del martes en un procedimiento policial en un campo del paraje "El Verde" de la localidad Andresito, a poco más de un kilómetro del límite con Brasil.Según las fuentes, ?risezukEl acusado ya había sido visto en inmediaciones de una chacra en ese paraje, y por ello los investigadores montaron un operativo cerrojo con canes rastreadores, logrando capturarlo en cercanías de la Ruta Costera de esa ciudad.Además, le secuestraron 55.000 pesos en efectivo, con los que se cree intentaba huir hacia el país vecino.De su captura participaron la Unidad Regional V, la comisaría jurisdiccional, la Comisaría de la Mujer, la División Delitos Rurales e Infantería, todos de la localidad de Andresito, como también la Dirección de Homicidios.?risezuk quedó a disposición del juez de Instrucción 3, Martín Luis Britez, quien lo indagará por el delito de "femicidio".Fuentes judiciales revelaron que si bien se aguarda el informe completo de la autopsia, los forenses le comunicaron a los investigadores que la causa de la muerte de Duarte fue una “asfixia por estrangulamiento”.El cuerpo de Duarte (30) fue encontrado cerca de las 14 del lunes, semienterrado, en un campo privado ubicado en el paraje Caburé-i, al norte de la provincia de Misiones.Según expresaron las fuentes policiales a la agencia, la mujer había desaparecido el pasado miércoles y era intensamente buscada desde el sábado por su familia, quien radicó formalmente la denuncia en la comisaría local.La madre de Duarte denunció que desde el miércoles 7 de junio no tenía contacto con su hija, por lo que la policía misionera realizó diferentes búsquedas por distintos puntos de esa ciudad.Desde el primer momento, la policía de Misiones tuvo como sospechoso a la expareja de Duarte, quien además, tenía antecedente por “violencia de género”.Entre los testigos que aportaron información estuvo el empleador de la expareja de la mujer, quien dijo haberlos visto juntos previo a la desaparición, confiaron voceros policiales.También los familiares de la víctima manifestaron al referirse al ahora detenido ?risezuk que estaban "cien por ciento seguros de que fue él, no hay otra persona”., dijo Raquel Duarte, hermana de Jéssica."El exmarido la mató, no hay otra explicación. Desde el año pasado, ella le había denunciado a él, tenía una orden de alejamiento", mencionó Raquel."Él le mangueaba día y noche, andaba siempre cerca de ella. Iba a la plaza y él estaba a metros, no se podía mover, le amenazaba por celular y personalmente de que la iba a matar, y cumplió con su palabra", afirmó a la prensa local.En ese marco y tras intensos rastrillajes en la zona, el cuerpo de Duarte fue hallado en una chacra lindante a la propiedad en la cual trabajaba el exconcubino de la víctima, detenido en el operativo de hoy tras estar prófugo.El cuerpo de la joven estaba semienterrado, en posición decúbito dorsal (boca arriba), envuelta en una ponchada (bolsa), vestida con una remera color negra con inscripción en blanco, jeans azul y sin zapatos.Por otro lado, también a una distancia 700 metros se logró la ubicación de una motocicleta marca Kymco, de 110 centímetros cúbicos, propiedad de la víctima.Posteriormente, en un galpón de herramientas de Franco Cheffer, quien es empleador del sospechoso, los policías encontraron una pala de punta con indicios en su hoja similares a sangre y con el mango de madera roto, por lo que quedó secuestrada ante la posibilidad de que haya sido utilizada en el hecho, indicaron los voceros.Tras el hallazgo del cadáver y la identificación que del mismo hizo la hermana, el magistrado que interviene en el caso cambió la carátula de la causa de "desaparición de persona” a “femicidio".Por otra parte, fuentes de la investigación también confirmaron que, y que la eventual declaración de la niña con especialistas podría ser clave en el expediente.El acusado será trasladado de la comisaria donde se encuentra detenido al juzgado, para la indagatoria ante el juez Britez y secretario actuante, Ángel Gustavo Recalde.