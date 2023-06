Robaron un inodoro y cañería de una escuela: también ocasionaron destrozos

Foto: Robaron un inodoro y cañería de una escuela de Concepción del Uruguay.- Crédito: La Calle

Delincuentes robaron y ocasionaron destrozos en la Escuela N° 116 “Cabo Misael Pereyra”, ubicada en el barrio Planta Emisora de Concepción del Uruguay. El hecho fue descubierto por una vecina que pasó por el lugar, el domingo, y no notó nada inusual. Sin embargo, al regresar a su domicilio, escuchó ruidos provenientes del interior del establecimiento, lo que la llevó a alertar a las autoridades educativas. Estas, a su vez, comunicaron lo sucedido a la Dirección Departamental de Escuelas y finalmente radicaron la denuncia policial.



Este establecimiento educativo fue víctima de robos y actos de vandalismo en varias ocasiones a lo largo del año, aprovechando la escasa actividad nocturna en la zona. En esta ocasión, los delincuentes forzaron la puerta del baño del Jardín, de donde sustrajeron un inodoro y arrancaron los caños de los lavatorios, dejando un verdadero desastre a su paso.



Aunque la escuela cuenta con alarma y cámaras de vigilancia, estas no logran cubrir todos los puntos vulnerables, lo que dificulta la detección de los intrusos. De acuerdo a trascendidos, desde el establecimiento educativo solicitaron mayor vigilancia policial, pero hasta el momento no se pudo implementar.



Por último, se solicitó que, si alguna persona pudo ver o tiene algún dato de lo ocurrido este domingo de noche en la escuela Nº 116, sería de vital importancia en la investigación policial. Por el momento, el análisis de las cámaras de seguridad del barrio son el único instrumento al que los investigadores pueden acudir. (Fuente: La Calle)