Ola de robos en los barrios Kolbe y Mercantil: vecinos piden “más seguridad”

En los barrios Padre Kolbe y Mercantil, los vecinos ha sido víctima de una serie de robos. En particular, se han reportado cuatro robos de herramientas a una misma persona y cinco robos de picaportes a diferentes residentes del barrio.Marisa Rodríguez, una de las afectadas, expresó su frustración en relación a la situación: "Ahora la novedad es que los chicos malos andan a caballo, entrando a casas ajenas y llevándose lo que pueden. Ya no respetan ni las alarmas, ni las cámaras; lo triste de esto es que le llevas todo a la policía y no pueden hacer nada".Según el testimonio de Rodríguez, uno de los incidentes recientes fue especialmente impactante: "El malviviente había dejado atado el caballo en la puerta de la casa de mi hijo y estaba cargando en un bolso todo lo que se podía llevar, en las cámaras se puede ver cómo se maneja con una impunidad total", relató ala mujer.Por su parte, Norma, otra vecina afectada, manifestó: "La única forma que tenemos de pedir seguridad es quejarnos para que esto llegue a las autoridades. Cinco picaportes se han llevado y los sacan con una tranquilidad inaudita".“Queremos más seguridad en los barrios”, concluyó Norma.