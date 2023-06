Perpetua y 10 años de cárcel para acusados por el crimen de Año Nuevo en 2022

Policiales Hallan culpables a cuatro acusados por el crimen ocurrido en Año Nuevo de 2022

Un crimen en festejos de Año Nuevo

y el intento de asesinato de su pareja Valeria Velarde. El violento hecho en el que murió Fernández y fue salvajemente golpeada su esposa ocurrió el 1° de enero de 2022 en el parque Intendente Quintana, de Gualeguay, adonde la familia del fallecido había concurrido para continuar la celebración por el Año Nuevo.culpable "como coautor del delito de homicidio agravado por alevosía y como coautor del delito menor incluido el de lesiones leves agravadas por alevosía". En tanto, declaró a"culpables como coautora del delito de tentativa de homicidio agravado por alevosía".El jurado también consideró culpable a-tenía 16 años en el momento del hecho- como coautora del delito menor incluido de "tentativa de homicidio simple". Mientras queporque no hubo acusación del Ministerio Público Fiscal y tampoco de la querella.Ahora, se conoció que el 1° de junio se realizó la audiencia de cesura en el que se fijaron los montos de pena para los condenados. El juez técnico Roberto Javier Cadenas fue quien dictó la condena deEn tanto, remitió el expediente al juzgado de Menores para que realice la integración de sentencia para el caso de D.A.A, ya que al momento de los hechos tenía 16 años (hoy tiene 18).Al respecto, el abogado querellante Javier Ronconi explicó aque "Tellechea se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay". En tanto, respecto a las dos mujeres condenadas, señaló que "el juez dispuso que Ovelar y Rodríguez cumplan la pena en la Unidad Penal de Mujeres N° 6 de Paraná".Sin embargo, señaló que las mujeres seguirán afuera de la cárcel."Rodríguez está libre hasta que la sentencia quede firme; y Ovelar está con prisión domiciliaria con salidas laborales en días hábiles, hasta que la sentencia quede firme. Una vez la resolución adquiera firmeza, serán enviadas a la cárcel", concluyó.La Fiscalía atribuyó a Tellechea que durante la madrugada del 1 de enero de 2022 intervino en. Los imputados portaban armas blancas con las que asestaron golpes a Jesús Leonardo Fernández, quien recibió siete puntazos, tres los cuales penetraron en el dorso del tórax y le provocaron lesión pulmonar con hemotórax derecho y hemoneumotórax izquierdo, causándole la muerte minutos después por hemorragia masiva.A su vez a Tellechea, Ovelar, Rodríguez, DDA y ALT se les imputó que en esa fecha y hora, también en el parque Quintana de Gualeguay, actuando en base a un plan común y aprovechándose de que Valeria Vanesa Velardis no podía defenderse, le propinaron una severa golpiza apta para darle a muerte. El resto de los imputados lo estuvo por tentativa de homicidio agravado por alevosía en calidad de coautores.En el juicio por jurados, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Rodrigo Molina mientras que la querella particular fue ejercida por el abogado Ronconi. La defensa de Tellechea y Rodríguez la realizó la abogada Susana Alarcón, en tanto que a los imputados Ovelar, D.D.A y A.L.T los patrocinó Agustina Quattrocchi en su doble carácter de defensora y representante del Ministerio Pupilar.