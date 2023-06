Allanaron casa donde venderían cocaína y marihuana, pero no hallaron droga

Una casa ubicada en calle República de Siria y El Resero, y otra vivienda sobre calle Los Ceibos, fueron allanadas por la Policía Federal, luego de unos meses de investigación. En la pesquisa se pudo determinar que la primera, ubicada frente a una escuela y a un jardín, funcionaba como punto de venta de drogas de lo que se encargaba un “soldado” del dueño del negocio, quien vive en la segunda.



La pesquisa por narcomenudeo instruida en la Justicia provincial, a cargo de la División Unidad Operativa Federal y el fiscal Juan Malvasio, reunió varias pruebas sobre las personas que participaban. La jueza de Garantías Carola Bacaluzzo autorizó los allanamientos en los cuales no se secuestró droga pero sí una importante cantidad de dinero.



Según fuentes allegadas a la investigación, en el allanamiento a la casa donde vendían la droga no encontraron sustancias, ya que habrían tenido “tiempo suficiente” para descartarla. Atendían a los clientes a través de un hueco realizado en la ventana, mientras que el ingreso contaba con una reja con dos candados y la puerta tenía tres barrotes de hierro, lo que demandó a los policías entre cinco y 10 minutos poder derribar para entrar. A metros del ingreso estaba abierta (ni siquiera con la tapa) la cámara séptica, por donde se entiende que descartaron la droga.



Este búnker está frente a la Escuela Nuestra Señora de Guadalupe y del jardín maternal municipal Los Pingüinitos.





El otro domicilio allanado está en calle Los Ceibos, donde vive un narco conocido con antecedentes penales por narcotráfico. Esta vivienda también está frente a una escuela, el Instituto Juan XXIII. Allí los policías secuestraron una suma superior a los 800.000 pesos, publicó diario Uno.



Dos personas fueron trasladadas a la sede de la Policía Federal de Paraná para su identificación y se evaluará si serán imputados por narcomenudeo, ya que no se logró el secuestro de la droga.