A mano armada asaltaron un Rapipago y se llevaron unos 300.000 pesos

Un local de Rapipago ubicado en inmediaciones de 1º de Mayo y Cerrito, barrio República de la Sexta, de Rosario, fue blanco de un asalto este mediodía por parte de dos delincuentes armados que se llevaron una suma que rondaría los $300 mil, según indicó la propietaria del local.



El hecho se registró alrededor del mediodía cuando dos personas, que aparentemente se presentaron como clientes, extrajeron armas de fuego y encañonaron a la titular del local -ubicado en 1º de Mayo al 2100- y a una empleada y se alzaron rápidamente con la recaudación para darse a la fuga.



Según testimonios de vecinos, los ladrones huyeron corriendo y abordaron a los pocos metros un automóvil en el que los esperaba un cómplice y en el que se dieron rápidamente a la fuga.



La titular del Rapipago, Georgina, contó este mediodía que "estábamos cobrando con Camila (la empleada) junto a dos clientes. Entraron dos personas con un bolso y me cerraron la puerta. Allí me di cuenta de que nos iban a robar. Me pidieron los celulares y la llave del buzón, pero les dije que no la tenía porque está en poder de la empresa transportadora de caudales".



La mujer agregó que "como vieron que venía un cliente nos apuraron y se fueron. Al hombre le sacaron la mochila. Y lo que me dijo esta persona es que eran tres y que uno los esperaba en un auto en el que huyeron".



"Es la primera vez que me pasa algo tan violento. La zona es más tranquila a la mañana porque en el club (Sportsmen Unidos) no hay actividad. A la tarde hay más movimiento", comentó resignada.



La titular del Rapipago dijo no saber si los delincuentes habían estado observando los movimientos que se producen en el local y comentó por Canal 3 que "todavía no hicimos el recuento, pero estimo que se llevaron unos $ 300 mil".