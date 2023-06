Accidente fatal en Santa Elena: "Investigan si el conductor iba alcoholizado"

En la tarde noche del domingo, la localidad de Santa Elena se vio envuelta en una tragedia que dejó como saldo una niña fallecida. En la zona conocida como "El bajo", un trágico accidente tuvo lugar cuando un auto embistió por detrás a una moto que se encontraba detenida en un costado de la Avenida Presidente Perón.Según la información recopilada porcomo resultado de este siniestro vial, una niña de ocho años perdió la vida de manera instantánea, mientras que una adolescente de 15 años resultó gravemente herida.En este contexto, el abogado querellante de la familia de la niña fallecida, Juan Pablo Temon, se refirió a la situación y expresó a: "En consecuencia, con la familia, nos hemos presentado este jueves como querellantes y estamos a la espera de que nos den la constitución. En el transcurso de mañana tendremos intervención, en donde se presentarán una serie de testigos que darán cuenta de lo sucedido en aquella tarde noche".En cuanto al conductor involucrado en el accidente, el abogado mencionó:Respecto al estado de salud de la otra persona que se encontraba en la moto en el momento del impacto, Temon, agregó: "Yo no represento a la otra persona involucrada, pero hoy estuve hablando con el abogado que la representa, y me dijo que estaba en silla de ruedas"."Ailén era prima de la otra chica que iba en la moto. El hecho no reviste mayores particularidades, fue una colisión. Una moto estaba estacionada en la bicisenda y sorprendentemente este auto, un Toyota Corolla, impactó de una manera muy brusca a una velocidad muy alta. Además, hay testigos que afirman que arrastró la moto unos 50 metros", expresó el abogado."Lo que yo analizo del hecho, es que la moto estaba estacionada en ese lugar porque vive uno de los familiares”, indicó el letrado y sumó que “la familia va a realizar una marcha, y esto también es parte de una situación muy dolorosa que atraviesa la familia por las distintas versiones que se han dicho respecto al conductor, que va a quedar impune el delito; y realmente uno se sorprende porque la ley provee todo esto, para que haya una condena,, concluyó el abogado.