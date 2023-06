Se incendió un puesto de torta fritas sobre Avenida Ramírez

Video: Se incendió un puesto de venta de tortas fritas en Avenida Ramírez de Paraná

Se incendió un puesto de torta fritas y churros en la esquina de Macia, sobre Avenida Ramírez. El fuego se originó debido a la acumulación de grasa en los mecheros utilizados para cocinar las tortas fritas.El hehco, sucedió en la tarde de este jueves y un comerciante de la zona expresó su preocupación, diciendo: "Esto es resultado del descontrol municipal. Si no hay controles, ocurren este tipo de situaciones. Estoy de acuerdo en que la gente trabaje, pero bajo ciertas condiciones; el municipio debería exigir matafuegos y chimeneas para evitar molestias a los vecinos".Por su parte, una empleada del lugar, que estaba en el momento del incendio, indicó: "Estaba friendo las tortas fritas y de repente la parte inferior del quemador comenzó a arder"."Ahora tendremos que ayudar a reconstruir el puesto, ya que me siento responsables de nuestro lugar de trabajo", expresó aAfortunadamente, la mujer que trabajaba en el puesto no sufrió quemaduras, pero las pérdidas materiales fueron totales.