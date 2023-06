L-Gante declaró y seguirá detenido: “dio detalles y pruebas”, dijo su abogado

Motivación económica

La detención

Lo que ocurrió

El cantante de cumbia 420 Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, fue indagado esta tarde, negó las acusaciones y ofreció una explicación "detallada" durante más de dos horas ante el fiscal que lo investiga por las presuntas amenazas y la privación ilegítima de la libertad de dos personas en mayo pasado tras una pelea a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de General Rodríguez.Luego de que su cliente se presentara a indagatoria, Alejandro Cipolla, abogado de L-Gante, habló con la prensa sobre los pasos a seguir: “Vamos a pedir una nueva testimonial, porque creemos que la declaración de una de las denunciantes (Rosa) pudo haber estado coaccionada”.En cuanto a la causa que enfrente L-Gante por privación de la libertad y amenazas con arma de fuego, aseguró que las dos personas que lo denunciaron son conocidas del músico. “Lo llamativo es que si a vos te llevan a un familiar a la fuerza, ¿no llamás al 911? Acá eso no sucedió”, aseguró. Y concluyó: “Para mí hay una motivación económica, porque de otra manera no se entiende”.L-Gante fue arrestado el martes en su casa del country Banco Provincia por la DDI de Moreno-General Rodríguez de la Policía Bonaerense. La propiedad también fue allanada en busca de armas.Según testimonios en la causa, varios de los integrantes del grupo que acompaña a L-Gante, La Mafilia, tuvieron un altercado con un grupo, entre los que había un empleado municipal vecino del barrio del músico, a la salida de la discoteca.“En ese contexto, después del incidente, la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio demoró a los amigos de L-Gante”, detallaron las fuentes del caso y añadieron que, cuando el cantante se entera de lo sucedido con sus amigos, decidió ir por el empleado municipal vecino.“El músico tomó al empleado municipal, le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se los llevó”, describieron las fuentes lo que sucedió esa noche. Luego, hizo unas pocas cuadras y, dentro del barrio Bicentenario, halló y amenazó a la segunda víctima para que ingrese a su auto, “en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable”.Así, asegura un investigador, “los retuvo por 20 minutos, diciéndoles: ‘Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes’”. Fuente: (Télam-TN)