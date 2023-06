Colectivo chocó un guardarrail y cayó de un puente a un arroyo

??Rosario, no lo entenderás!! Una unidad de transporte de pasajeros, cayó al arroyo, es la zona de colectora de Au Buenos Aires(VGG) cerca del galpón de la empresa. pic.twitter.com/WjufCA2kLj — ? Mauro Yasprizza ? (@MauroYasprizza) June 8, 2023

Un colectivo del transporte de pasajeros se desbarrancó sobre un canal del arroyo Saladillo, en Villa Gobernador Gálvez. El siniestro se registró en los últimos minutos del del miércoles cuando el conductor se dirigía al galpón de la Empresa Rosario Bus luego de concluir su horario. El lugar donde ocurrió fue sobre la calle que conecta con la autopista Rosario-Buenos Aires, al sur de Rosario.Afortunadamente en el micro no iban pasajeros y el chofer sufrió heridas leves por las cuales tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital, pero en principio no serían lesiones que pongan en riesgo la vida.Las causas del siniestro no pudieron ser establecidas hasta el momento. No quedó claro si se trató de una falla mecánica o de imprudencia del chofer. Lo cierto es que el vehículo destruyó el guardarrail y terminó desbarrancado sobre un canal del arroyo Saladillo que por esta época está seco.