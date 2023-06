Probation a conductor que atropelló a Panozzo: mamá busca “dar vuelta la página”

Paraná Finaliza el proceso penal contra conductor que atropelló a Santiago Panozzo

Bustamante se disculpó

Juan Martín Bustamante acordó tres años de inhabilitación para conducir y horas de trabajos comunitarios en una suspensión de juicio a prueba por dos años (probation) por las graves heridas que le ocasionó al joven Santiago Panozzo tras atropellarlo con su camioneta, en julio del año pasado en Paraná.El acuerdo fue presentado este miércoles ante el juez de Garantías Eliza Zilli por la fiscal Evangelina Santana; el abogado de Bustamante, Miguel Ángel Cullen; y los abogados querellantes, representante de los padres de Panozzo, Sergio Pacher y Hernán Roldán.dialogó con la familia de la víctima, que dio cuenta del “gusto a poco” que les dejó el proceso judicial para responsabilizar al conductor que desencadenó el accidente. De igual manera, se mostraron predispuestos a “dar vuelta la página” por la pronta rehabilitación de Santiago.“A casi un año se llega a solo tres años de inhabilitación para que maneje y trabajos comunitarios, mientras Santiago sigue en la lucha, con rehabilitación”, expuso Paola, la mamá. Y agregó: “Si esta persona no vuelve a chocar a nadie más, no le será tan fácil como lo pasó chocándolo a Santiago”.“Se arregló con el seguro, pero seguimos en la lucha y agradeciendo a cada una de las personas que nos ayudó, porque sin la ayuda de todos y los medios, de quienes compraron y fueron a los bingos, no hubiéramos logrado la rehabilitación de Santi, que hoy está cuidado y sigue con su lucha”, agradeció la madre de Santiago. “Trataremos de dar vuelta la página como familia y por Santiago. Es un paso que termina y seguiremos luchando por su salud”, remarcó.Bustamante embistió a Panozzo y que huyó dejándolo tirado en el asfalto. El choque ocurrió en la tarde del 19 de julio de 2022, en Newbery y Mihura, en la parte este de Paraná. Aquel día, el acusado manejaba a gran velocidad una camioneta Renault Duster. Producto de las graves lesiones, el joven fue trasladado al hospital San Martín. 48 horas más tarde, el conductor se presentó en la Fiscalía acompañado por su asesor legal, y la Justicia dispuso la prisión preventiva domiciliaria.Panozzo sufrió graves heridas y estuvo en terapia intensiva del Hospital San Martín durante varias semanas, donde los médicos lograron estabilizarlo, pero su recuperación ha sido muy lenta y con importantes secuelas.En la oportunidad, la mujer repasó cómo fueron los días en los que Santiago estuvo “33 días sin despertar” y después, su rehabilitación. “Fue un año de lucha, de mucho esfuerzo y, en familia, con la ayuda de amigos y de todos los que nos apoyaron”, destacó.Andrea, la hermana de Santiago, por su parte, comentó: “Es complicado y difícil porque Santi no pudo recuperar todo lo que perdió en este año. Pero me enseñaron el respeto y si bien no está bien lo que hizo, el respeto es ante todo”.“Santiago hay días en los que no está bien, pero para eso estamos nosotros como familia y otros que ni siquiera lo conocían y lo están acompañando para intentar salir adelante entre todos”, cerró."Quiero hacer públicas las disculpas a la familia Panozzo, sobre todo a Santiago. Quedo a disposición. Rogué todos los días para que Santiago se recupere. Siempre estuve pensando que él se iba a recuperar y estar al cien por cien", dijo Bustamante al dirigirse a la familia de Panozzo, reportóAdemás, de la suspensión de juicio a prueba -probation- por dos años y otros tres de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo, Bustamante aceptó la entrega de su camioneta y el pago de un millón de pesos a la familia del joven.