Moto chocó contra un auto: “Clavó los frenos y voló”, dijo conductora

calles Almirante Brown y Sudamérica de la capital entrerriana. Una moto chocó contra un automóvil, por lo que el conductor del rodado de menor porte fue trasladado al hospital San Martín, con lesiones que no serían de gravedad.La moto circulaba de este a oeste, e impactó en la parte derecha del paragolpes trasero del Peugeot que iba por Sudamérica, de sur a norte.“Estaba pasando, venía de dejar a mi hijo en la escuela. El chico circulaba sin luz y la calle estaba resbalosa. Él dice que yo tengo la culpa, pero pasé en primera, frené tras lo sucedido y enseguida me bajé a auxiliarlo, porque vi que voló, pero se levantó enseguida”, dijo la conductora aAcotó que “hablaba bien, pero después empezó a quejarse por el dolor. Yo venía bien, ya había pasado. Él clavó los frenos de golpe y la moto se le fue”, expresó.“La sensación es rara.se me movió todo el auto. Decí que tenía casco”, completó.