Reincorporaron a árbitra que había denunciado abusos sexuales en liga paranaense

En una resolución emitida este martes, la justicia decidió reincorporar a Cristela Devetac, árbitra de la liga paranaense de fútbol, quien previamente había sido suspendida. Devetac había denunciado a un colega réferi por hechos de abuso sexual simple durante el año 2021. Tras meses de espera, la árbitra recibió la noticia de su reintegro laboral y expresó su alivio en declaraciones a Elonce: "Luego de esta noticia estoy un poco mejor".Devetac detalló que a través de sus abogados se dio a conocer una de las resoluciones dictadas por el juez del juzgado civil y comercial Nº 5, en la cual se ordena su reincorporación en el ámbito laboral. La medida fue tomada después de que se comprobara, en base a la última denuncia, la existencia de un acto de violencia. La árbitra había presentado denuncias por abuso sexual simple en dos ocasiones, una dentro del marco de la liga y otra fuera de ella."Durante el mes de mayo me suspenden porque a raíz que, en el 2022, el fiscal decide archivar la causa por falta de testimonios en los testigos, yo en ese momento tuve tres días hábiles para presentar pruebas, pero no tuve el acceso de poder realizarlo", indicó."Cada vez que voy a pisar una cancha y me encuentro con criaturas chiquitas o con personas mayores, además de sacar una tarjeta o amonestar por una falta o conducta incorrecta, lo hago para cuidarlos a ellos. Jamás tuve un mal pasar en la cancha en los cuatro años que llevo, todo lo contrario", afirmó la árbitra y concluyó: "Estoy muy ansiosa de poder volver a trabajar y ver mi nombre y apellido en una designación".