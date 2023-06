Nuevo robo en salón de eventos de Paraná: lo sustraído supera los 600.000 pesos

El salón de eventos “El Brete”, ubicado en calles Brown y Morath de la ciudad de Paraná, sufrió un nuevo robo en la madrugada de este martes y su propietario, reclamó a las autoridades que atiendan la inseguridad que existe en la zona.“Es el sexto robo, hace un mes me robaron rompiendo todos los medidores de luz, se llevaron los cables y hoy se llevaron varias cosas”, dijo aAlejandro Blaha y acotó que el valor de lo sustraído supera los 600.000 pesos.Los malvivientes “rompieron una ventana y robaron varias cosas que tenemos para mantenimiento, no sabemos qué más hacer”, en cuestiones de seguridad. En este sentido, dijo que pusieron luces en el frente y el ingreso y también se las robaron. “Es un desastre y uno está cansado”.El salón de eventos está ubicado cerca de un vivero “que también ha sufrido un montón de robos y hace poco robaron a dos cuadras, en Naranjitos”.Respecto a la presencia policial, Blaha mencionó que en la jurisdicción “hay un solo vehículo policial para una zona que es gigante y lamentablemente tampoco deben poder cubrir la necesidad del lugar. Sabemos que el contexto social es difícil, pero yo trato de crecer día a día, de tratar de mejorar y estas cosas me tiran abajo”.“Acudí al canal porque quiero una solución; con el personal que tiene la Comisaría de El Brete no alcanza y por eso hacemos un llamado a las autoridades. Le pedimos por favor que hagan algo, que mejoren la zona porque ya no se puede estar”, dijo indignado.Finalmente, Blaha reflexionó: “Me da mucha impotencia y si hago algo para contrarrestar esto me va a perjudicar a mí como persona, si entra un ladrón y hago algo violento, voy a ir preso, pero no entienden que ya me robaron seis veces y la indignación que le da a una persona que cada esfuerzo que hace se lo lleva alguien”.