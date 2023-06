Sujeto fue detenido tras perseguir y amenazar a su ex pareja

Un hombre de 51 años de edad adoptó un comportamiento obsesivo para con su ex pareja, lo cual le costó la libertad. Fuentes oficiales indicaron que este domingo, una muchacha de 35 años se hizo presente en la sede policial de María Grande, con intenciones de denunciar a su ex pareja, de 51 años, ya que continuamente la perseguía y amenazaba.



De hecho, mientras realizaba este relato en la Oficina de Guardia, ingresó el sujeto en cuestión, quien la había seguido hasta la dependencia, pero desconocía con qué intención la denunciante acudía.



Los efectivos retiraron al agresor del lugar y lo demoraron, para poder corroborar la situación manifestada por la señora.



La víctima relató que momentos antes se había hecho presente en su vivienda, ubicada en calle Ortiz de esa localidad, encontrándose ebrio, sin dejar de molestarla, para luego seguirla por la calle, profiriéndole amenazas.



En comunicación con la Fiscalía en turno, se dispuso la detención del hombre y su posterior traslado a Alcaidía de Tribunales de Paraná, quedando supeditado a los delitos de Amenazas en contexto de Violencia de Género. (FM Estación Plus Crespo)