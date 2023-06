El jefe de banda delictiva acordó una pena, pero se arrepintió y está prófugo

Policiales Condenaron a dueña de prostíbulo que funcionaba bajo protección policial

Tres años después de haber sido desbaratada la organización que lideraba junto a su hermano para perpetrar múltiples delitos en Concordia y alrededores,se resignó, decidió no ir a un juicio y firmar un acuerdo con la Fiscalía. Pero el día que se tenía que presentar en la cárcel, el jefe de la banda se borró y desde entonces está prófugo. Quien sí firmó su abreviado y ya está cumpliendo la pena es, quien regenteaba un prostíbulo que funcionaba también como aguantadero de drogas y otros delitos. Queda un imputado que esque irá a un juicio oral.En la audiencia ante el Tribunal confesó haber participado de la asociación ilícita que se dedicaba a, así como el negocio que las circunstancias pusieran en su camino. Aceptó purgar la pena en la Unidad Penal de Concordia. Llegó excarcelado a esta instancia, por lo que debía esperar que el fallo quede homologue el acuerdo para ir a la cárcel.Luego de esa audiencia, se debían aguardar los 10 días para que el juez Eduardo Degano dictara la sentencia. En ese lapso, Castro se arrepintió. Intentó negociar una pena menor a cambio de aportar información y pruebas que comprometían a otras personas. Pero las cartas ya estaban echadas y la sentencia en plena redacción.El día que debía presentarse en el penal, no hubo noticias de Chiquito. Lo fueron a buscar y nadie sabe dónde está. El Tribunal de Juicio libró el pedido de captura y lo declaró, publicóDel total de acusados, quedan algunos que serían sobreseídos por falta de pruebas. Pero uno solo no aceptó llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía e irá a juicio, ya que también es interés del Ministerio Público exponer su situación en un debate y lograr una condena. Se trata de Ricardo Raúl Bentancur, quien sostendrá su inocencia en el juicio y para quien pedirán una pena de prisión. El debate será en septiembre.