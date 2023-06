Condenaron a dueña de prostíbulo que funcionaba bajo protección policial

Elsa Lacuadra acordó en un juicio abreviado la pena de cuatro años de cárcel por los delitos de promoción y facilitación de la prostitución y por comercialización y distribución de estupefacientes. Lacuadra había sido detenida en Concordia el 16 de julio del 2020 en un prostíbulo que funcionaba bajo el nombre de “Maite”, en el marco de la causa por asociación ilícita que terminó desbaratando una banda acusada de cometer robos, promover la prostitución, el narcotráfico y la venta ilegal de armas, con la particularidad que entre sus integrantes había dos efectivos policiales.La investigación llevada a cabo por el fiscal José Arias y por el entonces integrante del Ministerio Público Fiscal, Francisco Azcué, contando con un gran trabajo e intervención de la División Criminalística, a cargo del comisario José María Rosatelli, terminó con la imputación de 26 personas y una acumulación de 16 hechos que forman parte de la causa caratulada “Petelín, Ricardo Matías; Burna, Marcelo Ramón; Burna, Héctor Daniel y otros por asociación ilícita”. La acusación sostiene que, “desde el mes de diciembre de 2019, el funcionario de la Policía de Entre Ríos, Ricardo Matías Petelín, participó de la promoción y facilitación de la prostitución y de la comercialización y distribución de estupefacientes, brindando protección policial con el propósito de asegurar la impunidad de tales actividades que desarrollan personas aún no identificadas en la casa de tolerancia que opera bajo la razón social `Maite´, situada en Ruta 4 y Autovía Gral. Artigas de esta ciudad de Concordia".Una conducta que califica con los delitos de promoción y facilitación de la prostitución, de acuerdo al artículo 125 BIS del Código Penal y de comercialización y distribución de estupefacientes (art. 5 de la ley 23.737).Vale recordar que el 31 de marzo de 2021, el Juez de Garantías, Germán Dri, dictó sentencia en la que condenó a cuatro años de prisión a Ricardo Petelín. Se trata del ex sargento de la policía de Entre Ríos.En el juicio abreviado, Petelín reconoció darle protección al prostíbulo, ubicado sobre ruta 14 y que era propiedad de Elsa Lacuadra. El beneficio era para que se ejerza la prostitución y para que organizaciones criminales, que ingresan droga a la ciudad de Concordia, realicen su comercialización.Otro de los hechos reconocidos por el ex uniformado fue el asalto -junto a otros integrantes de la banda, con sus uniformes y armas reglamentaria en la madrugada del mes de noviembre - en el que la familia Gaitán, en inmediaciones al frigorífico La Paz, fueron golpeados fuertemente. E incluso, amenazando con un arma en la cabeza a un menor de dos años e intentando desnudar a una de las víctimas con intenciones de abusarlas y como forma de ejercer presión para que le entreguen el dinero.