Aguardan la compactación de 7.000 motos retenidas en operativos policiales

Aguardan la compactación de 7.000 motos retenidas en operativos de control vehicular. Así lo confirmó ael responsable del depósito policial ubicado en barrio Bajada Grande, donde hay 3.400 rodados. La capacidad de las instalaciones permanece “al límite”.“El trabajo diario implica la recepción de las motos retenidas en diferentes operativos y su posterior devolución luego de la regularización en el Juzgado de Faltas de la ciudad respecto a la multa que haya cometido la persona”, comunicó ael jefe del depósito policial, Nicolás Díaz Picó.En relación a las infracciones por parte de los motociclistas, el comisario enumeró “la falta de dominio, falta de luces, el mal estado general del rodado y la falta de documentación: el carnet, cédula verde y/o seguro”.En ese sentido, el funcionario policial confirmó que, a diario, ingresa un promedio de 15 motos. A la fecha, hay 3.400 motos en el deposito policial de Bajada Grande. “Hay motos que están desde 2017 porque son las que no entraron en el listado de la primera compactación”, comentó.“El lugar está repleto y siguen ingresando vehículos”, señaló Díaz Picó y aclaró que la capacidad del despótico se encuentra “al límite de stock a la espera de la próxima compactación que permitirá tener la mayor cantidad posible para realizar ese operativo”. “Está prevista la compactación de aproximadamente 7.000 motos”, anunció el funcionario policial.En la oportunidad, remarcó que, por ley, no se permite otro fin que no sea la compactación. “Un motovehículo que ya tiene más de seis meses en el deposito se considera abandonado y, al ser considerado un elemento contaminante, es que se procede al operativo de compactación”, explicó.Finalmente, Díaz Picó informó que el depósito policial de motos atiende de lunes a sábados, de 8 a 12. El interesado en recuperar su moto debe presentarse con el trámite de regularización ante el Juzgado de Faltas, además del oficio de liberación del rodado que otorga el Juzgado.