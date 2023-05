Quemaron dos vehículos en una casa: Se presume que el fuego fue intencional

La Policía investiga el origen de un incendio ocurrido en la madrugada del martes en el patio de una vivienda del populoso barrio Estrada en Basavilbaso y que consumió a un auto y una moto.



En la madrugada del martes, aproximadamente a las 3 horas, un automóvil -Renault Sandero Stemway- una motocicleta Mondial HD254a- estacionados en la parte posterior de una casa ubicada en Lavalle al 1528 casi Manuel Tezano Pinto, en el Barrio Estrada, fueron consumidos por un voraz incendio que generó alarma entre los vecinos.



La rápida reacción de la comunidad y la pronta intervención de los Bomberos Voluntarios fueron fundamentales para controlar la situación.



Según trascendió el dueño de los vehículos al advertir humo y llamas provenientes de auto dio inmediato aviso a los Bomberos. Pocos minutos después, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso arribaron al lugar, dispuestos a enfrentar el desafiante desafío.



Pese a que los Bomberos desplegaron rápidamente su equipo y comenzaron a trabajar el fuego ya había consumido la moto y prácticamente la totalidad del automóvil.



No obstante, fue importante terminar con el foco ígneo para evitar que se propagara a otro rodado estacionado a metros y a inmuebles cercanos.



Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños a viviendas o propiedades adyacentes. Las autoridades policiales iniciaron de inmediato las investigaciones pertinentes para determinar las causas que dieron origen al siniestro, no descartado que fuese provocado intencionalmente. (03442)