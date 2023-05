Camioneta chocó contra la rueda de un camión y volcó en el Acceso Norte

El testimonio del conductor del camión

Un violento accidente se registró este martes en horas de la tarde en la Ruta Nacional 168, a metros de calle Monseñor Abel Bazán y Bustos, en zona del Acceso Norte a la capital entrerriana.Según se informó a, el conductor de una camioneta Toyota Hilux que viajaba desde Paraná a Viale, chocó contra la rueda de un camión que iba en el mismo sentido de circulación, dio varios giros, despistó y terminó volcando al costado de la ruta.Como consecuencia, el hombre, de 68 años, resultó con lesiones y fue atendido por personal del hospital San Martín.Juan, conductor del rodado de gran porte, contó aque “me dirigía hacia Piedras Blancas. Venía casi llegando a la estación de servicios y por el espejo veo que sale una camioneta detrás mío. Cuando me va a cruzar siento el golpe en la rueda, veo que giró adelante mío y terminó volcando”.Remarcó que “la camioneta chocó la rueda de mi lado y, por el impacto, empezó a dar giros adelante del camión. Alcancé a frenar y es por eso que la camioneta terminó yéndose a la banquina, porque si no la termino chocando”.Consideró que “fue fuerte el impacto y creo que la camioneta venía fuerte. No pude dialogar con el conductor, pero se vio que se encuentra bien afortunadamente”.El camión pertenece a una empresa radicada en la provincia de Santa Fe. “El rodado tuvo daños en la vigía de la rueda. Yo me encuentro bien, me asusté por el hombre de la camioneta”, aseguró aComentó que transita siempre por el lugar y “falta un poco de luz y cámaras, porque los autos andan bastante rápido por acá”.El tránsito se encuentra restringido en una de las calzadas. Trabajó en el lugar personal de Comisaría Séptima.