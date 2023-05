Ladrones asesinaron a un hombre delante de su esposa tras resistirse a un robo

Testimonio de una vecina

Otro robo

[AHORA]Aldo Bonzi: un hombre se resistió a un robo y lo acribillaron por la espalda. pic.twitter.com/gTrpcyca8z — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 30, 2023

Un hombre fue asesinado este martes por la mañana cuando intentó resistirse al robo de su camioneta en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, partido de La Matanza. La esposa de la víctima vio como los cuatro delincuentes le dispararon y escaparon en el mismo vehículo.El hecho ocurrió a las 7 de esta mañana sobre la calle Humahuaca al 600, cuando la víctima, Emilio Ghezzi, estaba sacando la camioneta para irse a trabajar. Allí fue interceptado por cuatro delincuentes que intentaron robarle el vehículo y todo desembocó en el trágico crimen.Los ladrones redujeron a Ghezzi, de 55 años, y lo sacaron de la camioneta para tratar de escapar. Cuando estaban por arrancar, él intentó correr hacia ellos para detenerlos, tuvo un forcejeo y, desde adentro del vehículo, le dispararon dos veces.Todo ocurrió bajo la mirada de la esposa de la víctima, quien también vio cómo los agresores escaparon rápidamente a bordo de la camioneta y a las pocas cuadras la abandonaron para robar un Citroën C3 con el que continuaron la fuga. Hasta el momento continúan prófugos y se investiga su paradero.Fuentes de la investigación confirmaron que Emilio Ghezzi murió a raíz del impacto de una de las balas que le ingresó en el tórax. Personal de la Policía Científica y de la Fiscalía Temática Homicidios trabajan en el lugar para intentar recopilar evidencias de lo sucedido.El fiscal a cargo de homicidios, Claudio Fornaro, pidió que se analicen las cámaras de seguridad para tratar de establecer el recorrido que hicieron los delincuentes luego de asesinar al hombre de 55 años este martes por la mañana.Daniela, vecina de la zona, contó en diálogo con TN que ella estaba saliendo de su casa para ir a trabajar, a la misma hora, cuando escuchó dos tiros, pero aseguró que “es muy común” que se escuchen disparos en la zona. Inmediatamente, salió con el auto y dobló en la calle en la que estaba Emilio, el hombre asaltado, tirado en el suelo. “Pregunté qué pasó y me dijeron que le quisieron robar y le pegaron dos tiros, que llame a la ambulancia y a la Policía”, relató.Contó también que volvió a su casa y le pidió a su padre que llamara a emergencias antes de volver a la escena: “La Policía tardó un montón en venir, la ambulancia también y el hombre estaba tirado en la calle. La mujer de él, desesperada. Los vecinos diciendo ‘aguantá’. Pero me parece que ya no estaba consciente”.“No se puede estar así, a mí me robaron acá en la esquina con un cuchillo en el cuello. Cuando estábamos esperando vino un vecino que dijo le dijo a la Policía que le robaron acá en Ayacucho, pero no le prestaron atención”, siguió.El hecho del que hablaba ese vecino ocurrió segundos después de lo sucedido en la calle Humahuaca y serían los mismos delincuentes que escaparon de ese primer intento de robo -no se pudieron llevar la camioneta- los que finalmente robaron un Citröen C3 para escapar.