Comisario sugirió a taxistas y remiseros dónde dejar a pasajeros “sospechosos”

Policiales Taxista fue brutalmente agredido por pasajero que no quiso pagarle la tarifa

por dos jóvenes, quienes le robaron el celular y llaves del auto. Se trata de un nuevo hecho de inseguridad que tiene como víctima a un trabajador del volante en Paraná: el domingo,por pasajero que no quiso pagarle la tarifa.. Los malvivientes se dieron a la fuga, pero uno fue localizado por personal policial”, confirmó ael jefe de comisaría novena, Esteban Goetz. “y tras la intervención de la Fiscal de Menores, ésta dispuso que sea trasladado a la comisaría de Minoridad”, informó.y está en investigación. Hasta el momento se desconoce si es mayor o menor de edad”, indicó el comisario al remarcar: “Estamos a la búsqueda de este masculino”.En relación al estado del chofer asaltado, Goetz explicó quey el ataque fue sin armas, ni arma blanca ni arma de fuego; solo lo tomaron del cuello y lo presionaron”. “Debido a que eran dos sujetos, el trabajador no opuso resistencia”, acotó al respecto.Según el comisario, la zona del asalto “no es insegura”. “Estamos en las cercanías y continuamente se recorre la zona con el patrullero de la comisaría, del 911 y de los grupos especiales”, destacó. De hecho, mencionó que “hacía tiempo” no se registraba un asalto de estas características en la jurisdicción a su cargo., explicó.