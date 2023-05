Otro comerciante sufrió el hackeo de su celular tras el cuento del corte de luz

Sociedad Enersa advierte por llamadas telefónicas falsas que buscan obtener datos

El ciberdelito no descansa. Las estafas virtuales están a la orden del día y se renuevan cada tanto buscando sumar nuevas víctimas.Este lunes, Elonce daba a conocer que la dueña de un conocido supermercado de Paraná fue víctima de una estafa telefónica perpetrada por delincuentes que se hicieron pasar por personal de Enersa.En la ciudad de Gualeguaychú, un comerciante también recibió un llamado de igual característica y uno de sus contactos intentó ser engañado.Juan Lizzi contó aque “me llaman de Enersa de que iba a haber un corte, me envían un código nuevo, que no era el que yo tenía en WhatsApp y eso me llamó la atención”.El comerciante manifestó su preocupación por la cantidad de contactos que tiene en su teléfono y las consecuencias que podría tener para estas personas si caen en el intento de estafa. Por ello a través del celular de su esposa puso en alerta al mayor número posible de conocidos.