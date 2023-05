Se hicieron pasar por Enersa, le hackearon el celular y estafaron por $32 mil

Un conocido local comercial de la ciudad de Paraná fue víctima de una estafa telefónica perpetrada por delincuentes que se hicieron pasar por personal de Enersa. El engaño comenzó con una llamada, en la mañana de este lunes, en la que advertían que el servicio de energía eléctrica sería cortado en unas pocas horas. Lo que parecía una simple advertencia se convirtió en un enredo de conversaciones que terminó en un hackeo de WhatsApp y la pérdida de $32.000.Gabriela, la persona afectada, relató amás detalles: "Hoy por la mañana recibí una llamada en la que me informaron que realizarían un corte de luz entre las 13 y las 16 horas debido a tareas de mantenimiento. Además, me advirtieron sobre la seguridad de las cámaras y la computadora del local"."A lo largo de la conversación, me pidieron que proporcionara un número de teléfono. Les di mi celular y en ese momento me dijeron que recibiría un código de WhatsApp. Pocos minutos después, me volvieron a llamar y solicitaron ese código con el cual pudieron acceder a mi cuenta", indicó."Una vez que los estafadores tuvieron acceso a mi cuenta de WhatsApp, comenzaron a pedir dinero a mis contactos. Una amiga, creyendo que se trataba de un proveedor mío, depositó directamente una suma de dinero en la cuenta proporcionada por los estafadores la suma de $38.000".La mujer presentó la denuncia correspondiente en la comisaría 4º y destacó que, afortunadamente, no se registraron robos en sus cuentas bancarias.