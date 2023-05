Joven repartía pan casero junto a su hermana, la atropellaron y murió

Faltaban pocas horas para el inicio del fin de semana extra largo. Siomara, de 19 años, regresaba a su casa en moto, acompañada de su hermana de 14 años cuando fueron atropelladas. Volvían de repartir pan casero que venden con su familia para salir adelante.



Debido al fuerte impacto, la joven que conducía la moto falleció en el acto. El accidente sucedió en la esquina de Francisco de Quevedo y Huarte, en barrio Los Paraísos, en Córdoba. Según denunció su familia, un Renault Clio las chocó y el conductor, de 36 años, se habría dado a la fuga abandonando el auto siniestrado.



“Quiero que se haga justicia por la vida de mi hija, quiero saber la verdad”, exigió la mamá Cecilia Santana. Ante la cámara, les pidió a los testigos que colaboren con información sobre el hombre que iba a bordo del vehículo.



“El auto quedó en el lugar, pero no está claro quién manejaba”, detalló la mujer y aclaró que tras el siniestro “quedó una persona”, pero no era el autor del choque. Además, reveló que “el vehículo no está a nombre de la persona que manejaba”, según pudieron investigar con el dato de la patente.



Santana lamentó que “hay muchas versiones dando vuelta” sobre cómo fue la tragedia: “Se culpa a mi otra hija de 14 años porque dicen que manejaba”. Por eso, la mamá remarcó que la menor que sufrió heridas “no sabe manejar y gracias a Dios hay una toma donde sale su nena de 19 años manejando con casco”.



“Es un trauma muy grande para mi hija de 14 años”, sostuvo y contó que “no habla, no sonríe y no quiere hacer nada” debido al dolor que significó perder a su hermana.



“No queremos que sea otro caso que queda impune y queremos que los que la mataron paguen el daño”, exigió la mujer. Siomara terminaba este año el secundario y su sueño era ingresar a la Fuerza Aérea: “Le arrebataron la vida, los sueños y nos arrebataron la vida a nosotros también”. (El Doce)