Hospitalizaron a dos motociclistas tras ser chocados por un auto en Paraná

Un nuevo accidente de tránsito se produjo en calle J. Newbery de la capital entrerriana. Esta vez ocurrió en la intersección con calle Gobernador Parera, donde un Renault 12 impactó, desde atrás, a una motocicleta Zanella 125 cc., con dos ocupantes, los cuales llevaban colocados sus cascos. Según se pudo conocer, el choque fue producto de una sorpresiva maniobra que realizó un tercer vehículo (Chevrolet Onix) al intentar ingresar a su garaje.Como consecuencia del impacto, dos jóvenes de 23 y 19 años de edad, fueron trasladados en ambulancia al hospital San Martín de Paraná, ya que habían sufrido diferentes golpes, aunque en principio, se indicó que no se trataría de lesiones graves. “Uno sale a trabajar y lo menos que se espera, es que pase una cosa así”, dijo una testigo del accidente.Victoria, la mujer que iba como acompañante en el Renault 12, contó a Elonce cómo ocurrió el siniestro vial. “Salíamos de una parada de colectivo, delante de nosotros iba la moto con los dos chicos y más adelante, otro auto (Chevrolet Onix) que frenó y se orilló sin señalizar que iba a hacer esa maniobra, por lo que los motociclistas, se sorprenden y se abren para pasarlo y evitar chocar al auto negro. En ese momento, al abrirse la moto, nosotros que veníamos atrás, los impactamos y se cayeron”, relató la mujer.“Los chicos estaban golpeados y al que iba de acompañante, le dolía mucho la pierna, pero no tenían heridas visibles. Me quedé con ellos hasta que los llevó la ambulancia”, dijo Victoria a Elonce y agregó que “estaban angustiados, pero estamos más tranquilos, porque sabemos que están bien. Otra vecina, también se acercó a asistir a los heridos”, sostuvo.En referencia al conductor del tercer vehículo que habría provocado la maniobra, la mujer contó que “ni siquiera se acercó a preguntar cómo estaban los chicos y tampoco se acercó a hablar con nosotros para explicar qué quiso hacer”, afirmó y reiteró que “lo más importante, es que los chicos están bien”, dijo la esposa del hombre que conducía el Renault 12.“Esto fue producto de una mala maniobra de alguien que no señaliza lo que va a hacer. Eso es algo que aprendimos todos cuando nos enseñan a manejar”, reflexionó Victoria.