Taxista fue brutalmente agredido por pasajero que no quiso pagarle la tarifa

Un taxista sufrió un brutal ataque el domingo a la mañana en la capital entrerriana. Facundo relató aque alrededor de las 6.30 “levanté cinco pasajeros en la Plaza Le Petit Pisant con destino a Bajada Grande. De camino, uno que iba adelante se bajó y los otros continuaron”.Al llegar a Sul Xolar y Bigati “donde hay una placita, “uno de los jóvenes se bajó, se resistió a pagar y empezó a dar excusas. En un momento me di cuenta que me habían abierto todas las puertas. Cuando las voy a cerrar, me distraigo un segundo y me propina tres golpes, hasta que puede escapar de esa situación. Primero hice marcha atrás, hasta que me di cuenta que para adelante podía salir”, relató el trabajador del volante.Y continuó: “Había logrado subir el vidrio del auto y este chico corría al lado, pegándole, queriendo romperlo. Les pedía ayuda a los otros, pero no vi qué hicieron ellos. No los observé acercarse al auto ni moverse. Reconocería al que me golpeó”.El hombre recordó que “en principio no los quise levantar. Pero me arrepentí, no seguí mi instinto, volví y los levanté”.Consideró que el acrílico colocado en épocas de pandemia para separar los asientos traseros de los delanteros es “bastante resistente y digo que no pudo agarrarme adentro del auto porque estaba este separador”.“Me pegó en el rostro. Quedé muy shockeado”, expresó y lamentó que “no voy a levantar más grupos tan grandes de la calle. Incluso no sé si voy a levantar varones durante las noches”.Facundo declaró que “hace ocho años que soy taxista. Algo de tanta violencia no me pasó. Por ahí hay muchos problemas que no te quieren pagar. Escapan o inventan algunas excusas con Mercado Pago o transferencias”.“Muchos dicen que no tienen datos para acceder a Internet y concretar la transferencia. Dan 1.000 excusas y no es solamente gente de bajos recursos, sino de todo tipo. Pareciera que planean no pagarte. Está ocurriendo a cualquier hora”, contó el taxista. Estimó que de 10 viajes que hace, en promedio en dos tiene problemas para cobrar, pero “los fines de semana eso sube mucho más”.Comentó que “tengo un cartel de que si no me pagan llamo a la policía, porque es muy recurrente. Por eso tuve que advertir que algo va a pasar y no va a quedar en la nada”.“Uno trata siempre de hacer el bien, ser buena persona y no quiere que pasen estas cosas”, completo pidiendo no mostrar su rostro por temor a alguna represalia.