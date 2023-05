Desvalijaron un centro de salud de Paraná: piden datos para recuperar lo robado

ubicado en el barrio homónimo de Paraná. Los ladrones ingresaron por el fondo y, durante el fin de semana extra largo, desvalijaron las instalaciones.mientras, analizarán en los próximos días cómo continuarán con la asistencia, supo“Cuando llegué esta mañana estaba todo revuelto y al ver que faltaba el televisor, dije `nos entraron a robar´”, repasó ala empleada administrativa, Lorena Cepeda. La trabajadora dio aviso a los pacientes respecto de que no iba a entregar los turnos para denunciar el robo a la Policía.especificó.“Robaron muchos elementos esenciales para trabajar yque se atienden en el centro de salud”, remarcó.“La situación es angustiante porque este barrio es de los más humildes de Paraná, donde la atención es buena porque brindamos todas los servicios, desde medica clínica hasta ginecología y odontología., lamentó Cepeda.La administrativa del centro de salud contó que el miércoles fue el último día que estuvieron en el lugar porque después fue feriado. “En el lapso de esos cuatro días, entraron e hicieron esta maldad”, apuntó.“Revolvieron en seis sectores del centro de salud y, de la parte de arriba, sacaron un ventilador de la sala de espera para pacientes., explicó.Consultada a Cepeda cómo ingresaron los ladrones, ésta estimó: “El baño del fondo tiene una ventana que da al patio de la escuela Los Nazarenos; la sacaron, forzaron la puerta para abrir y así entraron”.lamentó la trabajadora.“Te parte el alma llegar y ver el centro de salud así porque la atención es para los vecinos del barrio, y ahora los chicos quedarán sin atención, sobre todo en esta época que es cuando más la necesitan”, completó la directora del “San Martín”, Carina Altamirano, al dar cuenta de suLas instalaciones no cuentan con cámaras de seguridad ni alarmas y entre los vecinos, “nadie vio nada”. En ese sentido, Cepeda y Altamiranoque son esenciales para brindar la atención a los pacientes. Prometieron no brindar los datos de quienes aporten datos “para recuperar algo de lo que se llevaron”.“En invierno es cuando los chicos más se enferman y esta es la época de pico de atención”, revelaron al anticipar: “Habrá que empezar de cero”.