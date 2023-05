Ocultaba paquetes con más de 32 kilos de cocaína dentro del torpedo de un auto

Más de 32 kilos de cocaína, los cuales se hallaban ocultos en el interior del sistema de calefacción de un automóvil, fueron secuestrados por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en la provincia de Salta y una persona quedó detenida.El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección “Cafayate”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta” de GNA, quienes realizaban tareas de patrullaje sobre la ruta nacional (RN) 68 cuando observaron un auto modelo Ford Focus estacionado en la banquina, a la altura del kilómetro 22, por lo que se acercaron a fines de realizar un control de rutina.Las fuentes indicaron que al momento de la requisa del interior del rodado, los gendarmes observaron que, en los ductos de aire acondicionado en el sector del torpedo, había una manguera que no era compatible con el rodado.Ante esta situación, los efectivos le solicitaron al conductor que encendiera la calefacción y, tras ello, descubrieron que no funcionaba, hacía ruido y no expedía aire.En esas circunstancias, los gendarmes procedieron a realizar una requisa minuciosa que resultó en el hallazgo de 33 paquetes con una sustancia blancuzca acondicionados detrás de una tapa de metal existente en el torpedo del habitáculo.Según los voceros, personal de la fuerza sometió la sustancia a las pruebas de campo Narcotest, las cuales arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 32 kilos 590 gramos.El magistrado interviniente dispuso la detención del ciudadano involucrado, el decomiso de la droga, así como de 59.000 pesos en efectivo hallados en el lugar, y elementos de interés para la causa en infracción a la Ley 23.737 de “Estupefacientes”.