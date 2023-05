Habrá una audiencia clave este lunes para definir el futuro del paranaense Arce

Tras cinco días preso, las próximas horas serán decisivas para Ignacio Jesús Arce, uno de los arqueros del primer equipo del Club Atlético Platense que fue detenido el martes pasado y está acusado de haber golpeado a su pareja durante una discusión en un edificio de departamentos del barrio privado Venice Nordelta. Es que a partir de este lunes puede darse la audiencia de excarcelación, donde el juez definirá si queda en libertad o tras las rejas, como solicitó el fiscal del caso.La semana pasada, luego de la indagatoria, el fiscal Pablo Menteguiaga, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en Género de Tigre, le pidió a la Justicia de Garantías que el futbolista continúe detenido. El magistrado hizo lugar al pedido del funcionario judicial, pero el defensor del arquero solicitó que sea liberado.Arce está imputado del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y tras mediar violencia de género, que prevé una pena máxima de 2 años de prisión, que es excarcelable. “Es muy factible que el acusado recupere la libertad tras la audiencia de excarcelación y que el juez le imponga reglas de conducta, como no acercase ni tomar contacto con la víctima”, explicaron fuentes del caso. Además, el futbolista no tiene antecedentes.“Como se trata de un caso en flagrancia, donde el arresto se pidió de urgencia, la causa en 20 días podría ser elevada a juicio. Pero, si la defensa del futbolista pide mucha prueba, y esta no puede producirse en el plazo de 20 días; en ese caso, se desafectaría el trámite en flagrancia y seguiría el expediente el curso ordinario, con 10 meses para investigarse”, ampliaron los informantes.Por lo pronto, el miércoles por la mañana, frente al fiscal Menteguiaga, el arquero dio su versión de lo ocurrido durante la madrugada del martes y negó haber golpeado a su novia, una periodista de 27 años: por el contrario, “sostuvo que el único agredido en el episodio fue él”, revelaron fuentes con acceso al expediente.Según la reconstrucción que hicieron los investigadores, el hecho comenzó dentro del domicilio que comparte la pareja. Allí, la mujer habría tomado el teléfono de Arce, supuestamente, para revisarlo. Luego, el arquero intentó recuperar el aparato con un forcejeo. La escena de violencia continuó en el balcón del departamento, ubicado en un sexto piso. Los vecinos, que habían sido alertados por los gritos y observaron la escena, llamaron al 911.Uno de los testigos aseguró que vio al arquero de Platense abalanzarse sobre la joven, que logró escapar e ingresar nuevamente a la casa. Cuando los agentes de la Policía Bonaerense arribaron al lugar, constataron que la presunta víctima tenía varios hematomas en ambas piernas, como así también una contusión en el labio inferior.La periodista impulsó la denuncia contra Arce ante las autoridades y prestó declaración. Mantuvo una entrevista con la psicóloga de la UFI y luego explicó que su pareja la atacó mientras discutían.El futbolista del “Calamar”, en cambio, brindó un relato diferente en la indagatoria: “Aseguró que él no la violentó en ningún momento, que no la agredió físicamente y dijo que los hematomas que la mujer tiene en los muslos fueron producto de la práctica de deportes que hace ella, fútbol”, confiaron las fuentes.Respecto de la lesión en la boca de la denunciante, Arce explicó que esa contusión se produjo en medio del forcejeo cuando quiso recuperar el teléfono que ella le había sacado: señaló que, en esas circunstancias, “ambos cayeron al piso y ella se golpeó”. Por último, no solo negó haber agredido a la mujer, sino que afirmó que “el único agredido fue él”, al haber recibido un mordisco en un brazo.Concluida la audiencia, el fiscal pidió la conversión de la aprehensión de Arce en detención formal. Quienes lo conocen aseguran que es su metodología en los casos de violencia de género, una cuestión de “criterio personal”.El juez de Garantías 5 de San Isidro, Diego Martínez, resolverá en la audiencia de excarcelación que se hará en las próximas horas.