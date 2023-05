Caza ilegal: pretendieron cruzar a Buenos Aires varias piezas faenadas de ciervo

La rica fauna existente a lo largo y ancho de Entre Ríos suele ser un blanco de los visitantes. Sin embargo, el objetivo final de dos bonaerenses fue frustrado, pasado el mediodía de este domingo, a instancias de atravesar el Puesto Caminero Villaguay.



Uno de los procedimientos desandados por efectivos de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial en este último día del fin de semana extra largo, tuvo lugar cuando detuvieron la marcha de una pick up Toyota Hilux, a la altura del Km. 118 de la Ruta Provincial Nº 6. Viajaban tres ocupantes, radicados en la provincia de Buenos Aires, quienes se encontraban emprendiendo el regreso.



Uniformados realizaron el control habitual, constatando que transportaban una conservadora, con cuatro piezas faenadas de Ciervo y una Mulita; como así también tres armas de fuego.



Se les solicitó la documentación legal que avale dicha circunstancia, aportando la correspondiente en lo que respecta a las armas de fuego, pero no contando con Permiso de Caza ni Permiso del dueño del campo, requisitos indispensables para la actividad cinegética. Ante los claros incumplimientos, se le dio intervención al personal de la Dirección Prevención Delitos Rurales de ese departamento, cuyo personal procedió a labrar las actas por Infracción a la Ley Provincial de Caza N°4841.



En ese marco, se secuestró una escopeta Hatsan Escort calibre .12UAB; una carabina semiautomática calibre .22PLG; y una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre 9mm. Además, se decomisaron las piezas trasladadas, las cuales son desnaturalizadas, elevándose a la autoridad competente las placas fílmicas y fotográficas de dicha diligencia. (Estación Plus Crespo)