Jubilado apuñaló en el cuello a su ex pareja y después se quitó la vida

Un hombre se quitó la vida luego de apuñalar a su ex pareja. Sucedió esta noche en un domicilio de Villa Urquiza en Posadas. La víctima, de nacionalidad paraguaya, lucha por su vida en el hospital Madariaga según los informes preliminares. El intento de femicidio seguido de suicidio sacudió al histórico barrio de la capital de Misiones. La sobreviviente del ataque se llama Marisel Soledad C. C. (32) y el victimario Ramón Nonato Dos Santos, de 72 años. El ataque fue en una casa situada en calle Texo y Pasaje 25.



De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, fueron los vecinos quienes alertaron sobre una fuerte discusión que terminó en la brutal agresión.

Se supo que la mujer estaba en el domicilio de su ex pareja cuando recibió una puñalada a la altura del cuello, por lo que herida salió corriendo en busca de ayuda. Cuando los uniformados ingresaron al inmueble encontraron al hombre sin signos vitales.



La víctima fue trasladada de urgencia al Madariaga, permaneciendo internada, en tanto que en la escena del hecho aún trabajan los peritos de la Policía Científica e investigadores de la comisaría Cuarta de la Unidad Regional Uno. (El Territorio)