Delincuentes rompieron una vidriera de corralón y robaron materiales

El corralón de materiales y ferretería Cormat, ubicado en bulevar Yrigoyen, de Concepción del Uruguay, fue escenario de un robo durante la madrugada de este sábado. Los delincuentes rompieron una vidriera y se llevaron elementos costosos que estaban expuestos cerca de la misma.



Desde las cuentas oficiales en redes sociales, los responsables del comercio expresaron su cansancio, preocupación e indignación por esta situación, y decidieron hacerlo público mediante la exposición de la cámara de seguridad que captó la situación.



En las imágenes se puede ver que primero aparecen dos jóvenes en escena, uno de ellos arremete contra la vidriera, el otro hace lo mismo unos segundos más tarde y el instante aparece en escena un tercer involucrado.



La situación completa dura apenas unos segundos desde que rompen la vidriera e ingresa uno de los ladrones al comercio. El ladón que ingresó sacó elementos de valor, los apoyó en la vereda, sus cómplices los levantaron y escaparon corriendo del lugar.



En su publicación, la firma Cormat describió con indignación la forma en que los delincuentes actuaron: “Portaban una lata de cerveza en una mano y piedras en la otra, mostrando una absoluta liviandad, impunidad y falta de respeto”.



Además de lamentar la pérdida económica, los responsables del corralón destacaron que: “Estos productos y herramientas no les pertenecían, y que los delincuentes no los habían ganado con trabajo, esfuerzo y respeto”.

En un llamado a la comunidad, desde el comercio asaltado instaron a la población: ”A no ser cómplices de la delincuencia, no mirar para otro lado y no adquirir productos de reventa. Esta es la forma de cuidarnos entre todos y de enfrentar este flagelo que afecta a la sociedad”.

En un tono reflexivo, desde el comercio recordaron que: “Hoy nos tocó a nosotros, pero lamentablemente mañana podría ser el turno de cualquier otra persona”. Al cierre de esta edición, no había detenidos por este hecho delictivo, que definitivamente va a cambiar la manera de asegurar las fachadas de los comercios de la ciudad. Resultan asombrosas las imágenes, ya que el accionar de los delincuentes fue muy audaz, efectivo y hasta el momento no se supo nada de ellos. (La Calle)